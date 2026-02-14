Verissimo ospiti di Silvia Toffanin del 14 e 15 febbraio

Weekend su Canale 5 con Silvia Toffanin: interviste esclusive, storie toccanti e grandi nomi del cinema, musica e tv. Da Saul Nanni a Melissa Satta, passando per Marina La Rosa e Luca Trapanese.

Nuovo doppio appuntamento con Verissimo, il talk del weekend condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 sabato 14 febbraio, alle 16:30, e domenica 15 febbraio alle 15.30. Tra interviste esclusive, storie di vita e grandi ritorni, la trasmissione propone un ricco parterre di ospiti tra spettacolo, attualità e testimonianze intense.

Ospiti di sabato alle 16.30

Nella puntata di sabato spazio alla prima intervista in studio per il giovane attore Saul Nanni, protagonista acon l cinema con Valeria Golino del film La gioia, adattamento dell'opera teatrale Se non sporca il mio pavimento - Un melò di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, ispirato da un fatto di cronaca nera reale avvenuto in Puglia, ovvero l'omicidio di un'insegnante per mano di un suo ex studente con cui aveva iniziato una relazione. La recensione de La Gioia.

Celebrazione speciale anche per i 40 anni di Melissa Satta, showgirl, modella e conduttrice televisiva. Spazio poi a Marina La Rosa, che il pubblico dell'ultima edizione del Grande Fratello ha visto entrare nella casa come psicologa, e che racconterà le sue emozioni più profonde.

Melissa Satta

In studio anche il coreografo e regista Luciano Cannito, Presidente del Teatro Nazionale di Napoli. Momento toccante con Luca Trapanese, che parlerà del suo progetto di vita accanto alla figlia Alba, la bimba con sindrome di Down adottata da single nel 2018.

Ospiti di domenica 15 febbraio alle 15.30

Domenica Silvia Toffanin accoglierà l'energia e la storia personale di Rita Pavone. Subito dopo, alla vigilia dei suoi 70 anni - l'artista è nata a Piacenza il 19 febbraio 1956 - sarà ospite Fiordaliso. Spazio anche alla prima intervista di coppia per Rocco Casalino e il compagno Alejandro.

In studio inoltre Rosita Celentano e la ballerina e conduttrice televisiva Rossella Brescia. Riflettori puntati anche sulla storia d'amore tra la modella brasiliana Helena Prestes e il pallavolista Javier Martinez, nata nella casa del Grande Fratello un anno fa.

La testimonianza su Alex Marangon

A chiudere il weekend, una testimonianza dolorosa ma importante: quella di Sabrina e Luca, genitori di Alex Marangon, il 25enne morto nel giugno 2024 in provincia di Treviso in circostanze ancora poco chiare. Un racconto che punta a tenere viva l'attenzione sulla ricerca della verità.