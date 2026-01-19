Francesco Sarcina, la moglie attacca Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito”

Ospite nel salotto di Verissimo, Clizia Incorvaia è tornata a parlare del difficile rapporto con l'ex marito Francesco Sarcina, padre di sua figlia Nina. Un legame segnato da un lungo e complesso contenzioso giudiziario che, come emerso dall'intervista rilasciata a Silvia Toffanin, ha lasciato strascichi profondi tra i due.

Il procedimento giudiziario e la decisione del tribunale

Il frontman de Le Vibrazioni aveva accusato l'ex moglie di sfruttare l'immagine della figlia sui social a fini commerciali, promuovendo brand e sponsorizzazioni. Di recente, però, il tribunale ha assolto Clizia Incorvaia, stabilendo il non luogo a procedere poiché non sussistevano i presupposti per proseguire il procedimento penale. Resta tuttavia valido, come hanno sottolineato gli avvocati di Sarcina, il divieto di pubblicare immagini della minore senza il consenso preventivo del padre.

Le parole di Clizia Incorvaia sulle presunte violenze

Durante l'intervista a Verissimo, alla domanda diretta di Silvia Toffanin su presunte violenze fisiche subite in passato, Clizia ha scelto di non entrare nei dettagli, lasciando però intendere che episodi delicati ci siano stati. "Preferisco rimanere con quello che ci siamo dette. Non voglio che finisca tutto sui giornali. Continuo a voler preservare Nina, ci sono cose che è meglio omettere", ha dichiarato l'influencer ed ex gieffina.

Clizia Incorvaia con la figlia Nina

La dura reazione di Nayra Garibo sui social

Parole che non sono passate inosservate e che hanno scatenato la durissima reazione di Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, sposata nel 2024. La donna, pilota d'aerei di origini messicane, ha affidato il suo sfogo a una serie di storie su Instagram. La coppia sta insieme da circa sette anni e ha una figlia, Yelaiah, nata nel 2021.

"Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini, che meritano rispetto e vanno tutelati", ha esordito Nayra, accusando Clizia di raccontare falsità e di strumentalizzare il tema della violenza. "Così manchi di rispetto anche a chi ha vissuto veramente certe esperienze. Sei disposta a tutto pur di andare in televisione".

Nuove accuse e tensioni familiari

Lo sfogo è poi proseguito con accuse ancora più dirette sul rapporto tra Sarcina e la figlia Nina: "Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono senza che tu intervenga, interrompendo le loro conversazioni". Nayra Garibo ha concluso spiegando di aver deciso di esporsi pubblicamente per difendere la propria famiglia, pur consapevole di andare contro il desiderio di privacy del marito: "Dopo sette anni di continuo tormento e falsità, da donna, madre e moglie sentivo il bisogno di dire basta".

Un intervento netto che riporta ancora una volta al centro dell'attenzione una vicenda familiare complessa. E mentre Clizia Incorvaia oggi è sposata con Paolo Ciavarro, ogni sua apparizione televisiva continua inevitabilmente a riaccendere i riflettori sul passato con Francesco Sarcina e su tensioni che sembrano tutt'altro che sopite.