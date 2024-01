Amici 23 anticipazioni puntata 14 gennaio: Maria De Filippi parla del ritiro di Matthew e Mew, risultati sfide

La prossima puntata di Amici 23 andrà in onda domenica 14 gennaio alle 14:00 su Canale 5: ecco un'anteprima e alcuni dettagli su ciò che vedremo.

Le registrazioni della prossima puntata di Amici 23 sono terminate, e lo spettacolo andrà in onda su Canale 5 domenica 14 gennaio alle 14:00. Durante lo show, gli allievi di canto e ballo si esibiranno. Ci saranno due sfide, con Kumo e Giovanni che rischieranno di lasciare il programma. Le anticipazioni, fornite dall'account Twitter AmiciNews e da SuperGuidaTv, contengono spoiler.

Ospiti, News e Giudici del 14 gennaio

Nella puntata di oggi gli ospiti sono stati Alberto Urso vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi e Matteo Romano, che abbiamo visto sul palco dell'Ariston durante il 72º Festival di Sanremo.

I giudici sono stati: Anbeta e Samantha Togni per il ballo e Arisa, ex insegnante del talent show, per il canto. Alessandra Tognolon ha giudicato la gara di improvvisazione.

Amici 23: La classe di canto

I cantanti come di abitudine si sono esibite sulle note delle cover preparate nel corso della settimana. Subito dopo c'è stata la presentazione degli inediti da parte di alcuni cantanti.

La classifica delle cover

Martina - "Luce" di Marco Mengoni

Holden - Canzone di Bruno Mars

Malia

Ayle - Canzone di Calcutta

Mida - "Vertigine" di Elodie

Sarah - "Control"

Petit

Lil Jolie - "La collina dei ciliegi" di Lucio Battisti

Gli inediti presentati

Mida, fresco vincitore del disco d'oro, ha cantato l'inedito Fight Club. Petit si è esibito sulle note di Tornerai. Il nuovo singolo di Ayle si intitola Il tuo nome.

La classe di ballo

Dopo le esibizioni dei ballerini è stata letta la classifica stilata da Anbeta e Samantha Togni

Dustin

Marisol

Lucia

Giovanni

Gaia

Simone / Sofia

Nicholas

Gara di improvvisazione ballo

Il tema della settimana era libertà e riflessione. Si sono sfidati Dustin, Lucia e Gaia a giudicarli è stata chiamata Alessandra Tognolon che ha assegnato la vittoria a Dustin.

Sfide

In settimana erano finiti in sfida due ballerini: Kumo e Giovanni, tutti e due hanno vinto la sfida. Giovanni ha avuto la meglio su Giorgia. Kumo ha vinto la sfida contro Alessandro.

Nicholas ha svolto il compito dato da Alessandra Celentano dimostrato da Sebastian, tornato nella scuola come professionista.

Nel corso della discussione, seguita all'esibizione del ballerino, Maria De Filippi ha fatto scendere dal pubblico una signora che ha difeso Nicholas ed ha accusato Alessandra Celentano di essere stata troppo dura. Il ballerino non ha retto la pressione e si è messo a piangere.

Mew e Matthew

Mew e Matthew hanno abbandonato il programma pochi giorni fa. Maria De Filippi ha confermato che i due ragazzi sono usciti per motivi personali ma non ha voluto aggiungere altro.