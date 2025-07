Messia di Dune: sarà girato interamente in IMAX il film di Denis Villeneuve?

Denis Villeneuve aveva già mostrato in Dune - Parte Due la resa mozzafiato della tecnologia IMAX, in scene come quelle in cui Paul cavalca il verme delle sabbie.

Ora la saga diretta dal regista di Arrival farà un passo ulteriore in avanti perché il nuovo film Messia di Dune dovrebbe essere girato interamente con la tecnologia IMAX. È il secondo film di Hollywood dopo The Odyssey di Christopher Nolan.

La decisione di Denis Villeneuve per Messia di Dune

La prima conferma arriva da Richard Gelfond, amministratore delegato di IMAX, anche se qualche dubbio rimane ancora, visto che un portavoce di IMAX ha confermato la notizia senza però confermare che possa trattarsi dell'intero film.

Denis Villeneuve sul set di Messia di Dune

Le riprese di Messia di Dune dovrebbero iniziare molto presto ma nel caso la scelta di girare il film interamente in IMAX dovesse essere confermata, Villeneuve dovrebbe aspettare il termine delle riprese di The Odyssey, visto che al mondo esistono pochissime cineprese in grado di girare film in quel formato.

Le poche informazioni su Messia di Dune e alcuni indizi

Nel frattempo, i fan aspettano di avere qualche informazione in più sul film, dopo che Anya Taylor-Joy e Rebecca Ferguson, che dovrebbero partecipare al progetto, sono state avvistate insieme al GP di Formula Uno in Regno Unito.

Tuttavia, non ci sono ancora conferme sul film, né sulle date né sul cast che dovrebbe recitarvi. In ogni caso, gli indizi ormai si sprecano e secondo gli appassionati, Denis Villeneuve inizierà molto presto le riprese del film e le notizie fioccheranno improvvisamente.

Timothée Chalamet in Dune - Parte Due

Nel caso tutto ciò dovesse concretizzarsi, Timothée Chalamet tornerà nei panni del personaggio protagonista già interpretato in Dune e Dune - Parte Due, Paul Atreides.