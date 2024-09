Mercoledì: Winona Ryder farà un cameo nella seconda stagione?

Le ragazze goth più amate della cultura pop, Mercoledì Addams e Lydia Deetz, hanno in comune molto di più di una frangetta iconica e dell'amore per il nero...

In realtà sono intrinsecamente legate: Tim Burton, regista di Beetlejuice, ha diretto Jenna Ortega nella serie Netflix di Mercoledì e Winona Ryder, frequente collaboratrice di Burton sul grande schermo, ha recitato in Stranger Things, la serie fantascientifica di successo dello streamer, e non è difficile immaginare un modo in cui Winona possa apparire nello spin-off della Famiglia Addams.

Per questo motivo, GamesRadar+ e Inside Total Film hanno chiesto a Jenna Ortega se vedremo mai un cameo della Ryder nella seconda stagione di Mercoledì, e lei ha risposto candidamente: "Cavolo, sarebbe fantastico, ma quella ragazza è così impegnata. Non ha davvero tempo, anche cercare di riunirsi per fare Beetlejuice 2 è stato difficile".

"Quindi non lo so, ma ovviamente mi piacerebbe lavorare di nuovo con Winona, e se non sarà per Mercoledì, sarà per qualcos'altro, spero", continua. "Ne parliamo sempre, e sarebbe davvero dolce per me".

Beetlejuice 2, Jenna Ortega in aiuto di Winona Ryder davanti ai fotografi della Mostra di Venezia

I progetti della Ryder

La Ryder è attualmente impegnata nelle riprese della quinta stagione di Stranger Things, che sarà il capitolo finale dello show. Burton e Ortega stanno girando anche il secondo capitolo di Mercoledì, che secondo il regista è stato fortemente influenzato dal racconto di Edgar Allan Poe La maschera della morte rossa. (Chi si ricorda quando il fantasma di Michael Keaton si riferisce a Lydia come alla figlia del poeta in Beetlejuice?! Tanto per dire...)

Beetlejuice Beetlejuice: un primo piano di Wynona Ryder

Nell'atteso sequel Beetlejuice Beetlejuice, in uscita il 6 settembre, Ortega interpreta Astrid, la figlia di Lydia. A 36 anni dagli eventi dell'originale, il nuovo film vede i Deetz tornare a Winter River, nel Connecticut, dopo la morte improvvisa di Charles Deetz (Jeffrey Jones). Lydia e i suoi amici sono costretti a chiamare l'omonimo bio-esorcista quando Astrid viene coinvolta in un dramma ultraterreno.