Mercoledì è la terza serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix

Mercoledì continua a macinare record, con 752,5 milioni di ore visualizzate diventa la terza serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix.

Con un totale di 752,5 milioni di ore visualizzate da quando è stata lanciata il 23 novembre, la serie è già il terzo titolo televisivo in lingua inglese più visto nella storia di Netflix. Lo streamer calcola questo elenco in base alle prestazioni di un progetto durante i suoi primi 28 giorni di disponibilità, il che significa che Mercoledì ha ancora altre due settimane per continuare a scalare le classifiche.

Per fare un paragone, al primo posto della classifica troviamo la quarta stagione di Stranger Things con 1,35 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni, seguito da Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer con 856,2 milioni. Se continua di questo passo, Mercoledì potrebbe sorpassare entrambi.

L'ottima performance dello show sha scalzato dalla top 10 la quarta stagione di Ozark, che fino ad ora si trovava al decimo posto con 491,1 milioni di ore visualizzate nel suo primo mese.

Qui trovate la recensione di Mercoledì, disponibile su Netflix. Focus della serie è l'esperienza al college per persone "speciali", la Nevermore Academy, di Mercoledì Addams, interpretata da Jenna Ortega.