Mercoledì potrebbe andare avanti su Netflix ancora per molte stagioni, secondo il suo creatore

Il creatore di Mercoledì svela i progetti a lungo termine per il personaggio di Jenna Ortega e parla delle lezioni apprese da Smallville, lasciando intendere che l'arco narrativo potrebbe estendersi per diversi anni.

La seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix con protagonista Jenna Ortega, è ancora in lavorazione, ma i piani per il futuro del franchise sembrano già piuttosto ambiziosi. A parlare è Miles Millar, co-creatore dello show, che ha dichiarato di essere pronto a portare avanti la storia per molte altre stagioni, se la piattaforma continuerà a dare il proprio sostegno.

L'idea è quella di far evolvere gradualmente il personaggio di Mercoledì Addams, seguendo la sua crescita verso l'età adulta, senza però snaturarne l'essenza.

Il modello Smallville e l'importanza di pianificare con flessibilità

Millar ha fatto riferimento alla sua esperienza con Smallville, la serie su Superman durata ben dieci anni, come esempio di quanto una storia possa espandersi oltre le aspettative iniziali. "Siamo aperti a qualsiasi durata", ha spiegato, "abbiamo un piano per la terza stagione e oltre, ma vogliamo lasciare spazio alla sorpresa e alla naturale evoluzione dei personaggi".

Locandina di Mercoledì

Secondo Millar, Mercoledì è un personaggio unico nel panorama televisivo: "È sfacciatamente analogica, emotivamente contenuta, e questo ci permette di raccontare il suo percorso in modo autentico e non forzato".

Tim Burton e il legame creativo con Jenna Ortega

A confermare questa direzione è anche Tim Burton, regista e produttore esecutivo della serie. Intervistato da The Hollywood Reporter, Burton ha sottolineato l'importanza di rimanere fedeli al carattere originale di Wednesday: "È facile andare fuori strada con un personaggio come il suo, cercando di renderla più emotiva o accessibile. Ma Jenna conosce perfettamente i limiti".

Secondo Burton, Ortega riesce a comunicare moltissimo anche senza parole: "È come un'attrice del cinema muto. Quello che funziona in lei è tutto ciò che accade nel non detto".

Mercoledì 2, ritratto della Famiglia Addams al completo

Netflix ha già annunciato il rinnovo della serie per una terza stagione, che sarà distribuita in due parti tra agosto e settembre 2025. Nel frattempo, Millar e il co-creatore Alfred Gough stanno valutando possibili spin-off ambientati nello stesso universo narrativo, pur senza ancora conferme ufficiali.

"Ci sono molti altri personaggi interessanti e storie da esplorare", ha detto Millar. Tuttavia, resta chiaro che la priorità è far crescere in modo coerente il viaggio della protagonista all'interno della Nevermore Academy.

Quante stagioni potrebbe durare davvero Mercoledì?

Alla domanda su quante stagioni potrebbe durare la serie, Burton ha glissato: "Non sono la persona giusta per rispondere, non ragiono in termini numerici". Più concreti invece Gough e Millar, che hanno rivelato come l'arco narrativo previsto per la Nevermore Academy si estenda idealmente su sette anni scolastici, aprendo di fatto le porte a sette stagioni totali.

Mercoledì: La protagonista al violoncello nella serie Netflix

Se il pubblico continuerà a rispondere con entusiasmo, e se Netflix manterrà la fiducia, Mercoledì potrebbe diventare uno dei titoli seriali più longevi della piattaforma.