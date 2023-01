Mercoledì passerà da Netflix a Prime Video per la seconda stagione?

Nonostante lo strepitoso successo in termini di visualizzazioni, Netflix non si è ancora espressa sul rinnovo di Mercoledì per una seconda stagione. La ragione potrebbe essere legata a problemi con i diritti de La famiglia Addams he potrebbero addirittura far confluire i nuovi episodi su Prime video.

Debuttando su Netflix a novembre, Mercoledì è diventato rapidamente uno degli show più visti nella storia della piattaforma di streaming. L'entusiasmo del pubblico ha visto la serie risalire le classifiche per chiudere l'anno come serie più vista su Netflix, ma anche la critica ha apprezzato lo show firmato da Tim Burton.

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Con tali promesse, il rinnovo di Mercoledì sembrerebbe una formalità, eppure i fan stanno ancora aspettando un annuncio ufficiale. Le voci riportate da The Independent riferiscono, però, che lo show potrebbe addirittura lasciare Netflix. Il motivo sarebbe legato a un problema di diritti con il materiale originale che potrebbe causare il passaggio di Mercoledì a Prime Video per la stagione 2. I diritti della famiglia Addams sono di proprietà di MGM, che si è fusa con Amazon nel 2022. È ancora possibile che Netflix raggiunga un accordo per mantenere i diritti della serie per le prossime stagioni, ma la concorrenza tra piattaforme streaming rende la situazione incerta.

Mercoledì: cosa ha funzionato e cosa no nella serie Netflix

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

In ogni caso, è chiaro che Netflix ha interesse ad andare avanti con la serie. Peter Friedlander, che supervisiona le serie per gli Stati Uniti e il Canada, ha recentemente dichiarato di essere "ottimista" riguardo al futuro dello show. Tuttavia, Friedlander è stato piuttosto vago sul momentaneo stop, suggerendo che stanno ancora cercando di analizzare il successo dello show dietro le quinte.

"Potreste immaginare cosa sto per dire, ma non ho nulla da confermare in questo momento", ha detto a Variety a dicembre. "Sono ottimista riguardo a Mercoledì, ma non dirò altro. Sono passare solo due settimane dal lancio di Mercoledì. Quindi siamo ancora davvero all'inizio di questo fenomeno culturale. E c'è molto da assorbire e imparare a riguardo."