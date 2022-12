Mercoledì: Jenna Ortega suona davvero il violoncello nella serie di Tim Burton?

Nonostante non avesse precedenti esperienze con lo strumento, Jenna Ortega ha dedicato mesi all'apprendimento del violoncello prima dell'inizio delle riprese di Mercoledì. Disponibile in streaming su Netflix, lo show diretto da Tim Burton è basato sul film cult La famiglia Addams, adattato per la prima volta per la TV nel 1964.

Anche se Jenna Ortega ha avuto solo pochi mesi a disposizione per calarsi nel personaggio di Mercoledì, prima dell'inizio della produzione l'attrice è riuscita ad apprendere molto rapidamente le basi dello strumento, al fine di essere in grado di fornire almeno un'immagine visiva accurata del modo in cui si suona il violoncello.

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Durante una recente intervista diffusa da Wired su YouTube, la star ha affermato di aver iniziato a prendere lezioni di violoncello circa due mesi prima dell'inizio delle riprese della serie Netflix, mostrando perfino una foto del "dietro le quinte" sulla propria pagina Twitter.

Alcuni dei brani con i quali Mercoledì si diletta nei vari episodi dello show sono: "Paint It Black" dei Rolling Stones, "Don't Stop" dei Fleetwood Mac, "Inverno" di Vivaldi e "Concerto per violoncello in mi minore" di Elgar. Tuttavia, alcuni fan incredibilmente attenti si sono accorti che la partitura che l'attrice ha davanti agli occhi mentre suona "Paint It Black" è in realtà quella di "Suite per violoncello" di Bach. Un errore non certo da imputare all'attrice quanto, semmai, ai produttori della serie.