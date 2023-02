Mercoledì, Jenna Ortega rivela lo stress subito durante la preparazione: "Non riuscivo a dormire e piangevo"

Jenna Ortega ha parlato apertamente dello stress affrontato durante le riprese della serie Mercoledì, ammettendo che la situazione ha avuto delle conseguenze anche sul suo fisico.

L'interprete della giovane Addams ha rivelato durante un panel oganizzato da Netflix che ha dovuto prendere molte lezioni prima di poter essere impegnata sul set.

Parlando della sua preparazione per Mercoledì, Jenna Ortega ha spiegata: "Dovevo presentarmi sul set due ore prima, lavorare per 12-14 ore ogni giorno, poi andare a casa e collegarmi su Zoom per seguire qualsiasi lezione avessi. O arrivavo nel mio appartamento dove c'era già il mio insegnante di violoncello che stava aspettandomi". L'attrice ha aggiunto: "Era un costante andare avanti e se potevi farlo durante il weekend, se non stavamo girando per il sesto giorno quella settimana, si trattava di un 'Va bene, allora ti organizzeremo le lezioni in quella giornata".

Mercoledì: Jenna Ortega nella scena di ballo della serie Netflix

Un paio di mesi prima dell'inizio delle riprese la protagonista della serie ha iniziato a seguire lezioni di scherma e di violoncello, continuando poi la sua preparazione anche durante gli otto mesi di impegno sul set in Romania.

Jenna ha ricordato come non riuscisse a preparare un passaggio di Paint it Black: "Non riuscivo a dormire. Mi strappavo i capelli. Ci sono state così tante chiamate su FaceTime a cui mio padre ha risposto durante le quali piangevo in modo isterico".

Tim Burton aveva provato a rassicurarle dicendole che sarebbe comunque stata una scena ben fatta e non doveva preoccuparsi di deludere i musicisti che avrebbero potuto vedere la serie.

Jenna ha poi spiegato che verso la fine delle riprese si è stati costretti a usare delle controfigure, anche quando suonava il violoncello: "Ma io ero davvero determinata nell'essere il più possibile preparata perché volevo che usassero le scene in cui recitavo io perché è molto più credibile se puoi vedere il tuo volto".