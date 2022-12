Mercoledì: il primo incontro fra Gwendoline Christie e Tim Burton è stato molto imbarazzante... per entrambi!

Di recente l'abbiamo vista nel ruolo di Larissa Weems in Mercoledì, la nuova serie Netflix, ma Gwendoline Christie non è un volto nuovo per il grande pubblico. Quest'ultimo personaggio, però, è stato inaspettato sia per lei che per Tim Burton.

Durante un'intervista con WWD l'attrice ha ricordato di quando il suo agente le ha proposto di partecipare a Mercoledì diretta da Tim Burton. Essendo una sua grande fan, la proposta fu spiazzante: "'Tim Burton vorrebbe parlarti del suo ultimo progetto. È sulla famiglia Addams' mi disse il mio agente. Così mi sono fermata e sono rimasta in silenzio per qualche istante incredula. Poi grazie a qualche strana e misteriosa forza interiore sono tornata lucida, ho messo via il telefono e ho cercato di andare avanti. Inizialmente non ho detto niente per un po', dato che dovevo elaborare il tutto per bene".

Successivamente la Christie è stata contattata da Burton stesso, e in una chiamata Zoom le ha proposto la sua idea per Mercoledì, rivelando che anche lui era profondamente imbarazzato, data l'ammirazione che nutriva lei: "Alla fine [della chiamata], ero tutta rossa in faccia e ho detto: 'Mi dispiace, sono così imbarazzata e sopraffatta'", ma a giudicare dalle sue parole, Burton era nella stessa identica situazione, al punto di voler "nascondersi sotto a un tavolo".

Una volta superati i convenevoli, però, la serie ha trovato l'interprete perfetta per il ruolo della preside Larissa Weems. Vi ricordiamo che la prima stagione di Mercoledì è attualmente disponibile su Netflix.