Mercoledì: tutto quello che c'è da sapere su Jenna Ortega e sulla Jenna-mania

Mercoledì di Jenna Ortega ha fatto innamorare tutto il mondo nelle ultime settimane dando vita ad una vera e propria Jenna-mania: dal mondo della moda che considera il personaggio interpretato dall'attrice come una vera e propria icona fashion, fino alla celebre scena del ballo che è stata emulata da migliaia di fan e da star del calibro di Lady Gaga.

Dal giorno in cui la Ortega è stata scelta per il ruolo di Mercoledì Addams, i fan hanno subito capito che sarebbe stata la persona perfetta per trasformarmi nella leggendaria bambina-prodigio della famiglia Addams.

L'enorme successo che la serie sta avendo su Netflix (lo show ha perfino detronizzato Stranger Things come la serie più vista sullo streamer) sembra essere inarrestabile, come riferito da un rappresentante del servizio streaming: "Mercoledì ora detiene il record per il maggior numero di ore visualizzate in una settimana per una serie in lingua inglese su Netflix, con 341,2 milioni di ore! La serie, interpretata da Jenna Ortega e diretta da Tim Burton, è al primo posto in classifica in ben 83 paesi e questo le ha permesso di superare il record stabilito da Stranger Things 4."

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Nelle ultime settimane, moltissime ragazze hanno scelto i social per manifestare la propria intenzione di emulare l'amatissimo personaggio; dalle treccine a un completo total black, dai maglioncini a quadretti al rossetto scuro: queste sono solo alcune delle caratteristiche che il pubblico femminile della serie ha scelto di adottare in vista delle vacanze di Natale.

Visionando le puntate dello show abbiamo imparato molte cose sulle peculiari scelte sartoriali di Mercoledì Addams: il personaggio ha sicuramente una propensione per i look monocromatici neri, sebbene nel suo guardaroba ci sia spazio anche per i bianchi e i grigi. A differenza di sua madre, Morticia, che non si fa mai vedere in pubblico senza le sue iconiche labbra vampiresche, Mercoledì mantiene il trucco e gli accessori al minimo, rimanendo fedele soltanto alle sue due lunghe trecce e allo zaino in stile Black Satchel.

I vestiti del personaggio di Jenna, che molti fan stanno lodando online, nascono dall'estro creativo della costumista vincitrice del premio Oscar Colleen Atwood, una collaboratrice di lunga data di Tim Burton (Edward mani di forbice, Into the Woods, Alice in Wonderland). Durante un'intervista di Tudum, la Atwood ha descritto le scelte stilistiche di Mercoledì come un turbolento mix dello stile di Morticia e di Gomez: "Tutto è cominciato con un little black dress, poi abbiamo creato nuovi neri giocando con tessuti e proporzioni, layer e tecniche di lavorazione, contrasti stampati e abbinamenti cromatici."

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

Su TikTok i video dei fan che ricreano le mosse del ballo di Jenna stanno spopolando ormai da giorni: la sequenza cult del ballo scolastico vede la protagonista scendere in pista, con indosso un abito iconico, mentre sfoggia una serie di mosse che adesso si possono ammirare in migliaia di video virali. A proposito della sequenza la Ortega ha spiegato a NME: "Non sono una ballerina e sono sicura che questo sia piuttosto evidente". Nonostante la sua modestia la coreografia, inventata e interpretata dalla stessa attrice, è stata copiata da migliaia di fan in tutto il mondo sui social.

La scena della danza di Mercoledì è divenuta virale anche grazie a Lady Gaga, la quale ha preso parte al trend dopo che alcuni fan hanno deciso di sostituire il brano della colonna sonora originale, Goo Goo Muck dei Cramps, con un remix di Bloody Mary, la sua canzone del 2011 che è tornata nelle classifiche di Spotify grazie alla recente tendenza di TikTok. Dopo aver notato questo curioso abbinamento, la popstar ha deciso di offrire ai fan la sua straordinaria versione dell'iconico balletto, unendosi a migliaia di persone in quella che da molti è stata definita come una vera e propria "Jenna-mania".

Mercoledì: un primo piano di Jenna Ortega

A proposito di questa sequenza dello show targato Netflix, la Atwood ha rivelato che l'abito nero che Jenna Ortega indossa nella scena del ballo della Nevermore è un meraviglioso vestito vintage traslucido e trasparente firmato Alaïa. Nella serie il personaggio di Mercoledì si imbatte per caso nel suddetto abito passando accanto a una vetrina: abbiamo scoperto che questo dettaglio è radicato in fatti realmente accaduti. Colleen si è casualmente imbattuta nel capo in un negozio di seconda mano a Londra, come raccontato dalla stessa costumista durante un'intervista di Harper's Bazaar: "Mi ha colpita molto, ha questi strati trasparenti che gli danno così tanta vita, quindi non è semplicemente appeso lì come un vestito di chiffon, si muove davvero magnificamente".

Durante un'intervista dell'Hollywood Reporter che ha avuto luogo sul tappeto rosso, l'attrice ha rivelato di essere piuttosto simile alla Addams sotto certi aspetti: "Penso che entrambe abbiamo un senso dell'umorismo piuttosto cupo. Abbiamo entrambe la capacità di risultare molto sarcastiche senza il minimo sforzo. Inoltre, ci piacciono le stesse cose come, ad esempio, la mutilazione."

Mercoledì: una scena della serie Netflix

Jenna, sfoggiando un velo nero sul red carpet della sua nuova serie, è stata in grado di rispondere in modo sarcastico ed esilarante alla domanda della giornalista, canalizzando perfettamente lo spirito del suo personaggio. Se Mercoledì si trovasse in una situazione di questo genere, con tutta probabilità, risponderebbe allo stesso modo a delle domande relative al suo carattere e ai suoi passatempi preferiti.