Mercoledì come Batman? Danny Elfman sorpreso dal successo della serie: "Credevo sarebbe stato un piccolo cult"

Il compositore della serie Netflix Mercoledì, Danny Elfman, non credeva che lo show avrebbe avuto tutto questo successo... Proprio come Batman!

Mercoledì ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, ma se chiedevate a Danny Elfman, il compositore della serie Netflix, quale sarebbe potuto essere il futuro dello show... Beh, non sarebbe stato granché bravo a predirlo, proprio come con Batman.

Il musicista quattro volte candidato all'Oscar e collaboratore di lungo tempo di Tim Burton, il regista della serie Netflix, si è infatti detto piuttosto sorpreso dall'enorme successo di Mercoledì... Come a dire il vero accade per molti dei progetti a cui lavora.

Ai microfoni di NME Danny Elfman ha ammesso di essere stato colto "totalmente alla sprovvista" dalla reazione del pubblico allo show "Ma dovete capire che sono sorpreso ogni volta che qualcosa a cui abbia lavorato ottiene un minimo di successo".

Mercoledì batte il record di Stranger Things 4 e diventa la serie più vista in una settimana

Addirittura, anche per i film di Batman diretti da Burton (1989 e 1992) non aveva previsto un simile riscontro: "Quando uscì Batman, io avevo lavorato a una sua versione così scura, che non riuscivo a capire cosa stesse accadendo almeno la metà del tempo. E pensai 'Oh, questo film al massimo sarà un piccolo cult'" ha raccontato "Per cui, quando si rivelò una vera e propria hit, ne rimasi scioccato. E ho la stessa reazione ogni volta che ho a che vedere con qualcosa e questa poi finisce con l'avere successo_".

"Pensavo che Mercoledì sarebbe stato, come con Batman, un piccolo cult". Elfman ha poi continuato spiegando il suo legame con la serie Netflix: "[Lavorare a] Mercoledì è stato davvero divertente. Sono cresciuto guardando contenuti su La Famiglia Addams, ma adoravo anche i cartoon di Charles Addams. Per cui, lavorare a una loro nuova versione è stato parecchio divertente_".