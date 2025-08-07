Mercoledì 2: svelato il ruolo di Lady Gaga e quando la vedremo su Netflix

La seconda stagione di Mercoledì accoglie un volto d'eccezione, Lady e il suo ingresso nella serie è stato confermato da Netflix. Infatti, dopo mesi di speculazioni, arriva la notizia che i fan attendevano: la popstar americana comparirà in un ruolo chiave all'interno della nuova stagione, arricchendo l'universo gotico di Nevermore con un personaggio misterioso ed emblematico.

Dove vedremo Lady Gaga in Mercoledì 2?

Durante il recente evento Tudum 2025: The Live Event, Lady Gaga ha chiuso lo show con un'esibizione che ha fatto impazzire i fan. Sul palco ha presentato un medley di "Zombieboy", "Bloody Mary" e "Abracadabra", anticipando la sua apparizione nella serie.

Mercoledì: Jenna Ortega, protagonista della serie Netflix

La cantante e attrice interpreterà Rosaline Rotwoodz, un'ex docente della scuola Nevermore, descritta dagli autori come una figura enigmatica, con un passato leggendario che riemergerà proprio quando Mercoledì ne avrà più bisogno.

Netflix non ha svelato troppo sul ruolo di Gaga, ma ha confermato che il suo personaggio avrà un impatto diretto sulla trama principale. Rosaline entrerà in scena nella seconda parte della stagione, disponibile dal 3 settembre, e sarà al centro di uno snodo narrativo fondamentale per la protagonista. La relazione tra le due figure si preannuncia intensa e ambigua, in perfetta sintonia con l'atmosfera oscura della serie.

La famiglia Addams prende più spazio nella nuova stagione

Oltre a Gaga, la seconda stagione darà più spazio alla famiglia Addams. Morticia (Catherine Zeta-Jones), Gomez (Luis Guzmán) e Pugsley (Isaac Ordonez) assumono ruoli più attivi nella storia. In particolare, la dinamica tra Mercoledì e sua madre Morticia diventa un fulcro emotivo del racconto, tra scontri generazionali e legami mai del tutto risolti. Anche il fratello Pugsley entra a far parte della scuola, portando con sé nuove problematiche legate ai suoi poteri.

Mercoledì: Jenna Ortega nella scena di ballo della serie Netflix

Accanto ai volti noti, la serie accoglie nomi importanti come Steve Buscemi, nei panni del nuovo preside di Nevermore, e Joanna Lumley, che interpreta la nonna di Mercoledì, Hester Frump. Si aggiungono anche Billie Piper, Thandiwe Newton e il ritorno di Christopher Lloyd in un ruolo ancora tenuto segreto. La produzione, girata interamente in Irlanda, è stata suddivisa in due parti: la prima è già disponibile su Netflix, mentre la seconda arriverà a settembre.