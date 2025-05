Mercoledì 2, Jenna Ortega e la famiglia Addams al completo nella nuova immagine della serie Netflix

Netflix sta continuando la sua campagna marketing nei confronti della seconda stagione di Mercoledì, una delle sue serie di maggior successo degli ultimi anni e l'ultimo tassello è un'immagine ufficiale che ritrae Jenna Ortega e la Famiglia Addams al completo.

In occasione della presentazione degli upfront dello streamer a New York, è stato rivelato un ritratto della Famiglia Addams, che lascia presagire una stagione maggiormente incentrata sui cari di Mercoledì.

Ritratti nella foto di famiglia troviamo Catherine Zeta-Jones nel ruolo di Morticia, Jenna Ortega in quello di Mercoledì, Luis Guzmán in quello di Gomez, Joanna Lumley in quello di Nonna, Joonas Suotamo in quello di Lurch, Fred Armisen in quello di Zio Fester e Isaac Ordonez in quello di Pugsley.

Mercoledì 2, ritratto della Famiglia Addams al completo

Creata da Alfred Gough e Miles Millar, Mercoledì segue la protagonista Addams alla Nevermore Academy, dove impara a padroneggiare le sue emergenti capacità psichiche. Nella prima stagione, scopre una serie di omicidi collegati ai suoi genitori, Morticia e Gomez, che si erano conosciuti nella scuola 15 anni prima.

Mercoledì: una scena della serie

Nella seconda stagione verranno introdotti il rapporto madre-figlia di Morticia e nuovi membri della famiglia. Zeta-Jones, Guzmán e Isaac Ordoñez, che interpreta Pugsley, il fratello di Wednesday, sono stati tutti promossi a series regular per i nuovi episodi dello show.

Netflix e MGM Television hanno in cantiere uno spin-off che espande il mondo di Mercoledì e si concentra sullo zio Fester (interpretato nella prima stagione dalla guest star Fred Armisen). Un recente trailer ha rivelato che Mercoledì tornerà alla Nevermore Academy, dove si riunirà alla sua compagna di stanza Enid Sinclair (Emma Myers).