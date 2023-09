I Mercenari 4, il regista spiega come ha posto rimedio all'assenza di Antonio Banderas

Il personaggio di Galgo, interpretato da Antonio Banderas, non è presente nel quarto capitolo de I Mercenari, ma il regista si è inventato un escamotage narrativo per non farne sentire la mancanza.

I Mercenari 4, nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action creata da Sylvester Stallone, è arrivato nelle sale. I fan hanno potuto notare come oltre a Arnold Schwarzenegger nel film non sia presente nemmeno Antonio Banderas, diventato celebre per il personaggio di Galgo nel terzo capitolo. Il regista Scott Waugh ha quindi spiegato come ha dovuto porre rimedio alla sua assenza nonostante fosse un personaggio essenziale per i momenti comici del film.

"Purtroppo spesso diventa difficile girare delle scene quando l'attore che hai scelto non è più disponibile per altri impegni. Il suo personaggio doveva esserci anche in questo film, era essenziale per i momenti comici. Alla fine abbiamo deciso di utilizzare gli stessi dialoghi scritti per lui e farli dire al figlio, Galan. In questo modo abbiamo creato una sorta di continuity e non un'imitazione del suo personaggio. Ed ecco come Jacob Scipio è entrato a bordo di questo nuovo capitolo e penso abbia fatto uno straordinario lavoro" ha dichiarato ai microfoni di ComicBook.com

Il film non sembra aver convinto del tutto critica e pubblico. Al momento, infatti, I Mercenari 4 ha un punteggio del 17% su Rotten Tomatoes, il più basso dell'intero franchise a oggi.

Questa la sinossi ufficiale: I Mercenari - originali e nuovi - sono di nuovo in missione. Questa volta l'obiettivo si trova nel vecchio impianto di armi chimiche di Gheddafi, in Libia. Devono intercettare Suharato Rahmat, impegnato in un'operazione il cui fine è rubare alcuni detonatori per ordigni nucleari per conto del suo malvagio cliente, Ocelot.