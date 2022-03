Memory: Monica Bellucci nel trailer del thriller con Liam Neeson e Guy Pearce

Open Road film ha diffuso il trailer di Memory, thriller che vede Monica Bellucci al fianco di Liam Neeson e Guy Pearce. Il thriller, diretto da Martin Campbell, si basa sul libro De Zaak Alzheimer, scritto da Jef Geeraerts, e sul film belga The Memory of a Killer, di Erik Van Looy.

Il trailer si apre con il sicario Alex Lewis (Liam Neeson) che insegue uno dei suoi obiettivi. Alex è molto efficiente e la sua vittima ha solo un secondo prima di ricevere una pallottola in testa. Tuttavia, Alex sta iniziando ad avere dei problemi sul campo poiché la vecchiaia a volte gli fa perdere la memoria. Ecco perché l'FBI si sta finalmente avvicinando all'assassino, poiché Alex si dimentica di ripulire le prove. A peggiorare le cose, Alex si inimica un potente criminale quando si rifiuta di uccidere un bambino, richiesta che va contro il suo codice personale.

Un thriller d'azione con Neeson che si rispetti nn sarebbe tale senza una storia di vendetta. Quindi, il trailer di Memory rivela anche che, in mezzo a problemi con criminali e forze dell'ordine, Alex troverà il tempo per dare la caccia ad alcuni trafficanti di bambini mentre si prende cura della sua salute mentale. Alex potrebbe essere un sicario, ma non è un mostro, e una volta scoperto perché è stato assunto per uccidere un bambino, l'assassino decide di usare la sua esperienza per abbattere i criminali che la polizia non può tenere dietro le sbarre.

Il cast di Memory comprende anche Guy Pearce, Monica Bellucci, Taj Atwal, Ray Fearon e Harold Torres. Il film è prodotto da Cathay Schulman, Moshe Diamant, Rupert Maconick, Michael Heimler e Arthur Sarkissian.