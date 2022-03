Monica Bellucci: "Se il tuo lavoro si basa solo sulla bellezza, non durerai cinque minuti"

Monica Bellucci, durante una recente intervista del The Guardian, ha rivelato che a suo modo di vedere la bellezza non può essere l'unica qualità di una persona in un contesto di lavoro.

Monica Bellucci ha recentemente risposto ad una domanda relativa alla sua bellezza, che le è stata posta da Laura Cappelle del The Guardian, rivelando che a suo modo di vedere è impossibile basare un'intera carriera esclusivamente sulla bellezza: "chi lo fa non dura più di cinque minuti".

La Bellucci, che detiene il primato alquanto ambiguo di essere la Bond girl più anziana di sempre, si è detta felice di aver scoperto che l'industria cinematografica è cambiata molto rispetto agli anni novanta: "I giovani non sono in competizione come in passato, sono più responsabili. Anche le categorie erano più chiuse: moda e recitazione, non potevi fare entrambe le cose. Ora non è più così."

L'attrice italiana durante l'intervista ha elogiato modelle come Emily Ratajkowski che ora parlano più liberamente di com'era essere oggettificate dagli uomini quando erano giovani: "Io ho iniziato quando ero molto giovane, andavo ancora a scuola. Poi, quando sono passata al cinema, avevo già 25 anni ed ero indipendente. Sono entrata nel mondo del cinema quando ero già protetta fortunatamente".

Monica Bellucci è apparsa in un film prodotto da Harvey Weinstein, Malèna del 2000, in cui interpretava l'oggetto della lussuria di tutti gli abitanti di una piccola città siciliana. "È stato Tornatore a scegliermi. Penso che la Miramax volesse un'altra attrice, più famosa di me", ha spiegato la star. "Viviamo in un mondo di immagini e cose superficiali ma il lavoro non riguarda la bellezza. Se il tuo lavoro si basa solo sulla bellezza, non durerai cinque minuti".