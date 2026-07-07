Memories, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità del film turco con la protagonista di Endless Love

Dopo il grande successo della serie turca, Neslihan Atagül è la protagonista femminile del melodramma romantico in onda il 7 luglio 2026 su Canale 5. Una storia di amore e seconde possibilità: le anticipazioni.

Canale 5 punta ancora sul fascino delle produzioni turche e riporta in prima serata Memories, film sentimentale del 2015 con Neslihan Atagül, volto amatissimo dal pubblico italiano grazie al successo di Endless Love.

Diretto da Abdullah Oğuz e uscito in patria con il titolo originale Senden Bana Kalan, il film mescola romanticismo, dramma familiare e racconto di formazione, portando al centro una domanda semplice ma efficace: cosa succede quando un ragazzo abituato ad avere tutto è costretto a fare i conti con se stesso?

Memories, la trama del film turco

Neslihan Atagül

Il protagonista di Memories è Özgür, interpretato da Ekin Koç, un diciottenne cresciuto tra privilegi, comodità e poche responsabilità. Rimasto orfano da bambino, il ragazzo è l'unico erede di un patrimonio importante, ma il nonno decide di lasciargli molto più di un conto in banca: una prova di maturità.

Per ottenere l'eredità, Özgür deve trasferirsi per un periodo ad Adatepe, il villaggio legato alla sua infanzia, vivere con pochi mezzi e frequentare la scuola del posto. Per lui, abituato a una quotidianità senza limiti, è quasi una punizione. Ma proprio quel ritorno forzato diventa l'inizio di un cambiamento inatteso e profondo.

Nel villaggio ritrova Elif, interpretata da Neslihan Atagül, una ragazza cresciuta in condizioni molto diverse dalle sue e legata a un frammento importante del suo passato. L'incontro tra i due non ha il sapore del classico colpo di fulmine da rom-com, è piuttosto una lenta riscoperta fatta di ricordi, ferite e sentimenti che riaffiorano. E, come spesso accade nei melodrammi turchi, dietro la storia d'amore si nasconde anche una lezione più profonda sulla perdita, sulla responsabilità e sul valore delle promesse.

Cast e curiosità sul remake di A Millionaire's First Love

Il grande richiamo per il pubblico italiano è naturalmente proprio lei, Neslihan Atagül, che dopo Endless Love continua a essere uno dei nomi più riconoscibili della serialità turca arrivata sulle nostre reti. In Memories l'attrice presta il volto a Elif, personaggio dolce ma non fragile, capace di scardinare le certezze del protagonista maschile senza trasformarsi in una semplice figura romantica di contorno.

Accanto a lei c'è Ekin Koç, qui nei panni di Özgür, chiamato a raccontare il passaggio da una giovinezza viziata a una consapevolezza più adulta. Nel cast figurano anche Zeynep Kankonde, Sabri Özmener, Wilma Elles, Doğa Konakoğlu, Hakan Karahan, Silvyo Behmoaras, Gamze Pelin Gökçe, Buğra Özmüldür, Tayfun Savlıoğlu e Dila Pekdemir.

Inoltre, non tutti sanno che Memories è l'adattamento turco del film sudcoreano A Millionaire's First Love, uscito nel 2006. La versione di Abdullah Oğuz riprende il nucleo emotivo dell'originale, ma lo rilegge attraverso ambientazioni e sensibilità più vicine al cinema popolare turco.

Le location fanno la loro parte: Adatepe, il monte Ida, l'isola di Cunda e Istanbul contribuiscono a costruire un'atmosfera sospesa, romantica e malinconica.

Quando e dove vedere Memories in tv

Memories va in onda su Canale 5 martedì 7 luglio 2026 in prima serata. Il film è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove può essere seguito in diretta streaming e recuperato on demand.

Per chi ha amato Endless Love, la presenza di Neslihan Atagül è già un motivo sufficiente per dare un'occhiata. Ma il film può interessare anche chi cerca una storia sentimentale classica, con emozioni dichiarate e un cuore melodrammatico molto riconoscibile.