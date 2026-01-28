Melania Trump, Jimmy Kimmel ironizza sul documentario: "A Donald è piaciuto? Si sarà addormentato"

La first lady è la protagonista di un film diretto da Brett Ratner e il conduttore ha scherzato sulle recenti dichiarazioni compiute da Melania durante la promozione.

La first lady Melania Trump è al centro di un documentario che è stato diretto da Brett Ratner e Jimmy Kimmel ha ironizzato sul progetto e sulla possibile reazione del marito Donald.

Il lungometraggio verrà distribuito da Amazon MGM tra pochi giorni ed è stato realizzando seguendo la moglie del presidente durante i 20 giorni che hanno portato alla cerimonia d'insediamento.

Le controverse dichiarazioni di Melania

Jimmy Kimmel, nel suo talk show, ha quindi dichiarato in modo ironico: "Secondo l'autore Michael Wolff, Melania è davvero sconvolta dal fatto che gli omicidi compiuti a Minneapolis stiano mettendo in ombra la distribuzione della tangente di 75 milioni, voglio dire documentario, che Amazon ha realizzato per lei".

Durante la promozione del film sugli schermi di Fox News, Melania Trump ha lanciato un messaggio ai cittadini dichiarando: "Dobbiamo unirci. Faccio un appello all'unità".

Jimmy ha quindi ironizzato: "Oh, bene, Melania invoca l'unità. O quella o sta ordinando il té. 'Avete bisogno di té?'".

La possibile reazione del presidente al documentario

La first lady ha inoltre dichiarato che Donald Trump ha amato il documentario e lo considera una visione da non perdere. Kimmel ha sottolineato che il presidente è obbligato a vederlo, essendo su sua moglie, aggiungendo poi: "Immagino che abbia visto i primi otto minuti e si sia addormentato sul suo secchiello di popcorn".

Nel film, diretto da Ratner che recentemente era stato coinvolto nel caso Epstein a causa di alcune foto, apparirà anche Barron Trump, che avrebbe apprezzato il risultato finale: "Al figlio e al marito è paciuto. Tutte le persone coinvolte nel film stanno dando recensioni entusiastiche. Mi ha convinto!".

Ecco il monologo compiuto durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel: