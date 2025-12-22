Caso Epstein: nei file anche foto di Brett Ratner, il regista del documentario su Melania Trump

Continuano ad emergere nomi illustri legati allo scandalo dei file di Jeffrey Epstein, rilasciati dal Dipartimento di Giustizia. L'ultimo a rientrare in diverse immagini incluse nei file è il regista Brett Ratner.

In una foto recente, Ratner è ritratto mentre si trova in posa con il defunto Jean-Luc Brunel, agente di modelle in Francia e associato di Epstein. Le foto fanno parte del secondo lotto diffuso pubblicamente dal Dipartimento di Giustizia.

Brett Ratner nei file di Jeffrey Epstein con Jean-Luc Brunel

Nell'immagine, Brunel appare a torso nudo abbracciato in atteggiamenti affettuosi con Brett Ratner in un locale poco illuminato. La foto non include ulteriori dettagli legati al luogo o al periodo in cui è stata scattata. Brunel è morto suicida nella sua cella in carcere nel 2022, mentre affrontava accuse di stupro ad una minorenne.

Brett Ratner sul set di Tower Heist

Anni prima, il nome di Brunel era stato citato da Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici nel procedimento contro Epstein a New York e in Francia; la donna affermò di aver avuto rapporti sessuali con Brunel quando era ancora minorenne.

Le accuse a Brett Ratner

Il regista di Rush Hour e X-Men - Conflitto finale è stato accusato di aggressione sessuale da diverse donne, tra cui Olivia Munn e Natasha Henstridge, oltre ad aver fatto outing di Elliot Page quando l'attore aveva 18 anni.

Il suo prossimo film è MELANIA, un ritorno dietro la macchina da presa a distanza di dodici anni dal suo ultimo progetto per il cinema. Nel 2017, Brett Ratner dichiarò di essersi allontanato da Warner Bros. dopo le accuse di cattiva condotta sessuale in seguito all'inchiesta del Los Angeles Times. D'altro canto, Warner Bros. dichiarò di aver annullato l'accordo con Ratner e la sua casa di produzione, la RatPac.

In seguito all'entrata in vigore dell'Epstein Files Transparency Act firmato da Donald Trump, il Dipartimento di Giustizia ha reso pubblici migliaia di file e documenti legati all'imprenditore e criminale Jeffrey Epstein; cinque archivi per un totale di 3.900 file con documenti e fotografie di varia natura, atti giudiziari e rapporti di polizia. Nei file compaiono personaggi noti come Bill Clinton, Michael Jackson e Kevin Spacey.