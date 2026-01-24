Melania Trump, perché la cifra folle spesa da Amazon per il documentario fa discutere

Il noto insider di settore Matt Belloni sul suo sito Puck ha riportato che Amazon/MGM ha speso la cifra assurda di 35 milioni di dollari solamente per il marketing di Melania, il documentario incentrato su Melania Trump e in uscita al cinema il 30 gennaio prossimo.

Il film è stato acquistato per 40 milioni di dollari, il che significa che Amazon/MGM ha speso finora 75 milioni di dollari per un titolo che potrebbe non guadagnare nemmeno 5 milioni di dollari in tutto il mondo nel weekend di apertura.

Inoltre, il piano originale prevedeva che Melania fosse proiettato in oltre 2.000 sale in tutto il paese, ma Belloni ha affermato che ora le sale sono scese a 1.400, e EmpireCity Box Office aggiorna che la distribuzione è stata ulteriormente ridotta, passando da un'uscita su larga scala a una ora più limitata.

Melania Trump in una scena

Prevendite inesistenti, Melania è già un flop assicurato?

Cosa sta succedendo esattamente? Forse Melania compenserà le scarse vendite al botteghino diventando un fenomeno dello streaming: è certamente una possibilità, e si potrebbe anche definire una curiosità. Altrimenti, spendere così tanto per un documentario che non ha un pubblico già consolidato sembra... beh, sospetto.

I report di questa settimana indicano che le prenotazioni anticipate nei mercati chiave, come Los Angeles e la Florida, sono praticamente inesistenti. Rob Shuter, insider di Hollywood, ha citato una fonte secondo cui a New York "sono stati prenotati solo pochi posti".

Questi numeri statici non sarebbero così negativi per un documentario se non fosse che la produzione del film è costata ben 40 milioni di dollari. Perché? A quanto pare Amazon/MGM Studios ha accettato di pagare tale cifra per ottenere la licenza e distribuire il film, invece di stipulare un tipico accordo per un documentario a basso budget. Si tratta, a quanto pare, del più grande accordo di licenza mai stipulato per un documentario di questo tipo.

Cosa racconterà il documentario sulla First Lady?

Diretto da Brett Ratner, anch'egli figura piuttosto controversa, il film uscirà nelle sale il 30 gennaio 2026 e inviterà il pubblico ad "assistere alla storia in divenire", seguendo Melania nei suoi "20 giorni per diventare First Lady degli Stati Uniti d'America".

Un viaggio intimo e riservato dentro il mondo di Melania Trump, mentre si occupa dei preparativi per l'insediamento, affronta le complessità della transizione alla Casa Bianca e accompagna la sua famiglia nel ritorno nella Capitale.