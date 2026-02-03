Melania, il documentario nominato agli Oscar 2027? Jimmy Kimmel si propone come conduttore

Jimmy Kimmel è tornato a parlare del documentario Melania, ironizzando sulla proposta che debba ottenere una nomination agli Oscar 2027.

Il conduttore, che è stato più volte protagonista della cerimonia di consegna dei premi dell'Academy, ha infatti svelato che è pronto a salire sul palco della serata più importante per il mondo cinematografico.

La reazione di Kimmel alla proposta

Dopo l'arrivo nelle sale di Melania, Kayleigh McEnany di Fox News ha lodato i risultati ottenuti ai box office dal documentario e ha dichiarato che "dovrebbe essere nominato agli Oscar".

Jimmy Kimmel ha sottolineato: "Segnatevi le mie parole ora. Se Melania viene nominato per un Oscar, condurrò quello show".

La star della tv ha ribadito: "Che me lo chiedano oppure no. Insisterò per farlo".

Il conduttore del popolare talk show ha quindi aggiunto: "Melania ha un punteggio pari al 7% di recensioni positive su Rotten Tomatoes, ma su Fox News ha ottenuto un forte 100%".

Kimmel, in una recente puntata andata in onda prima del debutto del film diretto da Brett Ratner, aveva dichiarato che si tratta di una 'tangente di 75 milioni di dollari'.

La star della tv ha recentemente condotto la serata di premiazione degli Oscar nel 2024, passando poi il testimone a Conan O'Brien che tornerà anche per l'edizione 2026.

Le parole di Kimmerl sulla reazione del presidente al documentario

La first lady, durante la promozione del documentario (che non verrà distribuito in Sud Africa), aveva dichiarato che Donald Trump lo ha amato e lo considera una visione da non perdere. Kimmel aveva quindi sottolineato che il presidente è obbligato a vederlo, essendo su sua moglie, aggiungendo poi: "Immagino che abbia visto i primi otto minuti e si sia addormentato sul suo secchiello di popcorn".

Nel film, diretto da Ratner che recentemente era stato coinvolto nel caso Epstein a causa di alcune foto, apparirà anche Barron Trump, che avrebbe apprezzato il risultato finale: "Al figlio e al marito è paciuto. Tutte le persone coinvolte nel film stanno dando recensioni entusiastiche. Mi ha convinto!".