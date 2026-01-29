Melania, il documentario sulla first lady non sarà distribuito in Sud Africa per le dichiarazioni di Trump?

Il documentario su Melania Trump, che è stato diretto da Brett Ratner, non arriverà sugli schermi del Sud Africa.

La casa di distribuzione Filmfinity, a poche ore dal debutto del film, ha infatti annunciato che l'opera non sarà proiettata nelle sale sudafricane.

La scelta di cancellare la distribuzione del film

Come riporta il The New York Times, Melania non verrà più proiettato nelle sale del Sud Africa per scelta del distributore locale, Filmfinity.

Thobashan Govindarajulu, responsabile delle vendite e del marketing della società, ha dichiarato: "Dopo recenti sviluppi, abbiamo preso la decisione di non procedere con una distribuzione nelle sale sul territorio".

Filfinity non ha ricevuto alcuna richiesta specifica, ma si è trattato di una scelta decisa in modo indipendente, probabilmente a causa delle recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump sul Sud Africa. Il milionario, infatti, ha sostenuto che sia in corso un genocidio di persone bianche nella nazione, affermazione che è stata duramente smentita dai politici e dalle comunità locali.

Cosa racconterà il documentario

Melania debutterà domani nelle sale americane e in altre nazioni di tutto il mondo. Secondo alcune stime, il film, che era già al centro delle polemiche per una proiezione "lussuosa" alla Casa Bianca, potrebbe avere già superato quota 1 milione di dollari grazie alle prevendite che hanno registrato dei dati molto positivi in aree rurali degli Stati Uniti con una popolazione inferiore ai 500.000 abitanti e nelle città di Los Angeles e New York.

Amazon MGM Studios ha sostenuto il progetto diretto da Brett Ratner che verrà distribuito nelle prossime settimane nel Regno Unito, Spagna e Messico, con un investimento totale di oltre 70 milioni di dollari.