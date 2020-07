Mel Gibson ad aprile è stato ricoverato una settimana per via del coronavirus

Lo scorso aprile Mel Gibson è stato ricoverato una settimana in ospedale dopo aver contratto il coronavirus. Il divo sessataquattrenne si sarebbe ripreso perfettamente dalla malattia secondo il suo portavoce.

"Mel Gibson è stato testato positivo ad aprile e ha trascorso una settimana in ospedale. Lì è stato trattato con il Remdesivir ed è stato testato negativo numerose volte da allora, ed è positivo agli anticorpi."

Ad aprile Mel Gibson è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles, California, ma la notizia è trapelata in seguito grazie all'australiano Daily Telegraph. A differenza di Tom Hanks e di altre star, Gibson ha preferito mantenere il riserbo sulla sua malattia. Solo pochi mesi fa l'attore è finito nell'occhio del ciclone in seguito alle dichiarazioni di Winona Ryder che ha accusato Mel Gibson di antisemitismo.

