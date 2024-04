Mel Gibson: 'Robert Downey Jr. ha impedito che Hollywood mi cancellasse dopo il mio arresto'

Nel corso di una nuova intervista, Mel Gibson ha ringraziato il suo amico di vecchia data e collega Robert Downey Jr. sostanzialmente per avergli salvato la carriera e impedito che venisse "cancellato da Hollywood" dopo il suo arresto.

Gibson ha definito Downey "audace, generoso e gentile" per aver esortato Hollywood a perdonarlo dopo il suo famigerato arresto del 2006, durante il quale la star di Arma Letale e regista de La passione di Cristo aveva anche fatto commenti denigratori nei confronti degli ebrei. I commenti antisemiti di Gibson hanno di fatto rovinato la sua carriera a Hollywood, anche se i progetti non sono mancati.

"Una volta mi sono trovato in una situazione un po' difficile che ha messo fine alla mia carriera", ha dichiarato Gibson a Esquire. "Ero ubriaco sul sedile posteriore di un'auto della polizia e ho detto qualche stupidaggine, e tutto d'un tratto ero nella lista nera. Sono il simbolo della cancel culture".

Gibson ha dunque ricordato l'aiuto di Downey Jr: "Dopo un paio d'anni Robert mi ha invitato per un premio che doveva ricevere... All'epoca ero praticamente inesistente a Hollywood e lui parlò per me. È stato un gesto coraggioso, generoso e gentile. Gli voglio bene per questo".

Oppenheimer: primo piano di Robert Downey jr. con l'Oscar vinto come miglior attore non protagonista

Le parole di Robert Downey Jr.

Gibson ha fatto riferimento alla cerimonia di premiazione dell'American Cinematheque nel 2011. Downey in quell'occasione ha ricevuto il premio annuale e ha usato il suo discorso per parlare a favore di Gibson. Downey, che è ebreo, ha chiesto a Hollywood di unirsi a lui per "perdonare al mio amico le sue colpe, offrendo a [Gibson] la stessa clemenza che avete avuto con me, e permettendogli di continuare il suo grande e continuo contributo alla nostra arte collettiva senza vergogna".

Downey aveva osservato che "a meno che non siate completamente senza peccato, nel qual caso avete scelto la fottuta industria sbagliata", allora avrebbero dovuto considerare di dare a Gibson una seconda possibilità.

I guai giudiziari prima di Iron Man

La star di Iron Man ne sa qualcosa di seconde opportunità a Hollywood, visto che lui stesso era stato ostracizzato dall'industria a causa di una serie di guai giudiziari alla fine degli anni '90. Nel 1996 era stato arrestato per possesso di eroina, cocaina e una pistola scarica e gli erano stati inflitti tre anni di libertà vigilata. Un anno dopo era stato incarcerato per quasi quattro mesi dopo aver saltato un test antidroga ordinato dal tribunale. Nel 1999 ne aveva saltato un altro ed era stato condannato a tre anni di carcere. Downey ha scontato 15 mesi, poi era stato nuovamente arrestato quattro mesi dopo il suo rilascio per possesso di droga.

"Mel Gibson? Se lui può fare Arma Letale 5, la cancel culture non esiste" dice Joshua Malina

I suoi problemi legali lo hanno reso un rischio per le agenzie di casting e anche Christopher Nolan ha recentemente ammesso di aver avuto "un po' di timore" nell'incontrare Downey durante i casting di Batman Begins.