Mel Brooks ricorda gli ultimi momenti con Carl Reiner: "Non volevo che se ne andasse"

Il regista di Frankenstein Junior e Balle spaziali ha ricordato l'amico e il momento in cui se ne andò davanti a lui nel 2020.

Nel documentario in due parti HBO Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, Mel Brooks e il compianto figlio di Carl Reiner, Rob Reiner, riflettono sulla morte del leggendario attore, produttore e regista, avvenuta a 98 anni nel 2020.

Nel film, soprattutto Rob Reiner ha ricordato che Mel Brooks era presente insieme al padre nel momento della scomparsa della star, che vantava un solido rapporto di amicizia con il padre, che durava ormai da parecchi decenni.

Il ricordo di Carl Reiner

"Mel era lì quando mio padre è morto" ha dichiarato Rob Reiner in un'intervista per il documentario "È semplicemente crollato in bagno e Mel è tornato e si è reso conto che qualcosa non andava".

Mel Brooks in una scena de L'ultima follia di Mel Brooks

Secondo il racconto di Rob Reiner, 'Carl Reiner è morto subito dopo a causa di un infarto', ma Brooks non era pronto a lasciarlo andare. Nel periodo successivo alla morte di Carl Reiner, il figlio Rob ha ricordato la sofferenza vissuta dal Mel Brooks.

Nel documentario, Brooks ricorda: "Speravo ancora che gli mettessero tutto addosso e, boom, lo tirassero su. Continuavo a urlare loro: 'Continuate, continuate', e dopo un'ora che urlavo pensavano che fossi pazzo" ha confessato "Non volevo che se ne andasse. Proprio non riuscivo, non l'avrei accettato. Gli volevo così tanto bene".

L'ammirazione di Carl Reiner per Mel Brooks

L'ammirazione tra Carl Reiner e Mel Brooks era reciproca e profonda. In un'intervista realizzata prima della sua morte, Carl Reiner aveva parlato di Brooks definendolo un vero talento creativo in questi termini: "Odia la parola 'genio'... e io uso la parola genio non alla leggera" sottolineando la straordinaria quantità e qualità del suo lavoro.

Carl Reiner, conosciuto principalmente per la sua comicità e presente anche in uno dei più importanti film del figlio Rob, Harry, ti presento Sally, è la persona che ha vinto più Emmy Award nella storia, nove nel corso della sua carriera, tre dei quali vinti per The Dick Van Dyke Show.