Mel Brooks si giudica senza filtri: "A volte sono stato arrogante e stupido"

Mel Brooks ha presentato il documentario che ripercorre la sua ricca carriera nel mondo dello spettacolo, dal titolo Mel Brooks: The 99-Year-Old Man, alla platea dell'Academy Museum of Motion Pictures, dopo la première del film in programma a Los Angeles.

Nel corso della chiacchierata con il regista del film, Judd Apatow, Brooks ha risposto ad una domanda legata all'orgoglio e la realizzazione che potrebbe provare nell'osservare le immagini del film che ripercorrono la sua carriera.

Mel Brooks tra arroganza e paura del flop di The Producers

"A volte riesco a distaccarmi e a dire: 'Quel tizio è divertente'" ha risposto Brooks _"E a volte potrei dire: 'Che arrogante, stupido figlio di pa'. Quindi era un miscuglio di cose, ma per lo più buone"_. Il comico ha raccontato anche un aneddoto del passato**.

Mel Brooks in una scena de L'ultima follia di Mel Brooks

Si tratta di un momento devastante della sua carriera, quando pensò che fosse tutto finito e avesse fatto flop con The Producers: "Quella sera sono tornato a casa, ed ero con [mia moglie], Anne [Bancroft], e stavo letteralmente piangendo. Ho detto: 'È finita. Wow. Pensavo che magari sarebbe stato 50 e 50, ma questo è stato un flop orribile', Ho detto: 'Beh, ero bravo allo Show of Shows. So come scrivere per la televisione, e magari si ricorderanno di me e tornerò in televisione. Non devo per forza stare nei film'" ha aggiunto. chiuso con il mondo del cinema: era il 1967 e Mel Brooks aveva paura che The Producers sarebbe stato un flop.

Il risultato? The Producers riuscì a vincere l'Oscar alla miglior sceneggiatura originale nel 1969 battendo 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

L'amicizia con Carl Reiner

Nella serata evento a lui dedicata, Mel Brooks ha parlato anche della sua longeva amicizia con Carl Reiner: "Lo amavo. Amavo Carl" ha dichiarato Brooks "Non c'era risata finta. Io lo facevo davvero sbellicare. Si afferrava la pancia e a volte cadeva a terra. La persona più dolce che sia mai esistita" ha aggiunto.

In relazione al brutale omicidio di Rob Reiner, Mel Brooks ha specificato di essere felice che Carl Reiner sia già morto perché non avrebbe mai potuto sopravvivere alla morte di suo figlio, avvenuta lo scorso dicembre insieme alla moglie Michele Singer. Per l'omicidio dei coniugi Reiner è stato incriminato il figlio Nick Reiner.