Carl Reiner, morto il leggendario comico americano

É morto Carl Reiner, celebre produttore, autore e regista americano, membro del gruppo comico di Sid Caesar, ideatore del The Dick Van Dyke Show all'inizio degli anni '60. Reiner aveva 98 anni ed è deceduto per cause naturali nella serata di lunedì nella sua casa di Beverly Hills, come ufficializzato dalla sua assistente, Judy Nagy.

Carl Reiner era il padre di Rob Reiner, noto per aver diretto diversi cult negli anni '80 e '90 come Harry, ti presento Sally, Misery non deve morire e Stand by Me - Ricordo di un'estate. Nel corso della sua carriera Carl Reiner vinse nove Emmy Award - di cui cinque per The Dick Van Dyke Show. Tra i suoi credit più noti nelle vesti di regista figurano Bentornato Dio! con George Burns nel 1977, Lo straccione con Steve Martin nel 1979, e Ho sposato un fantasma, sempre con Martin affiancato da Lily Tomlin, uscito nelle sale nel 1984.

In qualità d'interprete Carl Reiner è ricordato soprattutto per la partecipazione alla trilogia Ocean's diretta da Steven Soderbergh, nella quale ha interpretato Saul Bloom e nella sit-com Due uomini e mezzo con Charlie Sheen. Come doppiatore ha prestato la voce negli show animati I Griffin, American Dad, The Cleveland Show e Bob's Burger. La notorietà arrivò negli anni '50, quando divenne membro regolare del cast di Your Show of Shows di Sid Caesar, grazie al quale vinse due premi Emmy e divenne molto amico di Mel Brooks, e con il quale recitò nella comedy 2000 Year Old Man.