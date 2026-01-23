Mel Brooks è prossimo ai 100 anni e svela il suo segreto di lunga vita: "Ridere ti mantiene vivo"

Mel Brooks, 99 anni, è stato intervistato da People e si è soffermato sulla propria longevità e su quella di due suoi grandi amici, Carl Reiner e Sid Caesar. Secondo il regista di Balle spaziali, non è affatto un caso che tutti e tre siano riusciti a superare i 90 anni.

Di recente, la vita e la carriera di Mel Brooks sono state raccontate nel nuovo documentario HBO in due parti dal titolo Mel Brooks: The 99-Year-Old Man!, in cui sono racchiuse interviste a Brooks, ai suoi amici e familiari e parecchio materiale d'archivio.

Il segreto della longevità secondo Mel Brooks

Nell'intervista, Mel Brooks spiega di essere convinto che rendere felici le altre persone abbia contribuito a farlo arrivare alla soglia dei 100 anni: "È un suono incredibile, sentire le persone ridere per qualcosa che ho creato" ha spiegato Brooks "Fare comicità è un lavoro fantastico. Ti mantiene sano di mente e felice. Ti dà una ragione per vivere".

Una scena di Frankenstein Junior di Mel Brooks

Non solo la risata ma anche il coraggio, secondo Mel Brooks, è stato decisivo. Una qualità che afferma di aver ereditato da sua madre, Kate Kaminsky, rimasta vedova quando Mel aveva soltanto 2 anni e trovatasi a crescere da sola quattro figli: "Perdere il marito quando era ancora molto giovane e crescere quattro figli... Che esempio di vita coraggiosa".

Mel Brooks è la Stele di Rosetta della comicità

"Mel Brooks è il più grande di tutti i tempi" ha dichiarato "È la Stele di Rosetta della comicità" ha dichiarato Judd Apatow, il regista del documentario "Abbiamo bisogno della saggezza di persone come Mel, che hanno vissuto così tanto".

Mel Brooks ha costruito una delle carriere più importanti nella storia della comicità americana. Dalla serie tv Get Smart all'Oscar alla miglior sceneggiatura per The Producer, oltre alla regia di due film entrati nella storia del cinema come Mezzogiorno e mezzo di fuoco e Frankenstein Junior: "Mezzogiorno e mezzo di fuoco è stato il primo grande film antirazzista in un'epoca in cui non era affatto di moda" ha affermato Max Brooks, figlio di Mel "Mio padre ha avuto un coraggio incredibile; tutti i suoi film hanno un coraggio incredibile. Mio padre è un vero genio".