Meghan Markle in The New Pope: in un video la telefonata alla Duchessa

Meghan Markle telefona al Papa John Malkovich nel terzo episodio di The New Pope: ecco il video della scena in cui gli chiede consigli fashion.

Meghan Markle viene citata in The New Pope, più precisamente nel terzo episodio della serie di Paolo Sorrentino, in una scena in cui la Duchessa del Sussex interagisce con il Papa John Malkovich. Potete vedere la scena nel video ufficiale qui sopra.

"Non transigo, metti il Dior giallo", è il suggerimento di stile che arriva a Meghan Markle da un consigliere piuttosto insolito, Giovanni Paolo III, il Papa dandy interpretato da John Malkovich, negli episodi andati in onda ieri sera (disponibili on demand su Sky e NOW TV) di The New Pope. "Mi chiama almeno 25 volte al giorno per consigli di bellezza", svela Brannox, e "vuole fare l'influencer" senza saper abbinare i colori. A chiamare il Pontefice è proprio "quella Meghan", la duchessa di Sussex, protagonista in questi giorni - insieme al marito Harry - di una storica separazione dalla Casa Reale.

Dopo l'annuncio dell'emancipazione dalla Casa Reale di Meghan e Harry, l'attrice è già volata in Canada e nel giro di pochi giorni avrebbe messo a segno un contratto con Disney. Sono giornate piuttosto turbolente per la Regina, che ha chiesto un incontro con Harry, suo fratello William e il padre Carlo, per decidere il da farsi dopo un annuncio così rivoluzionario e spiazzante.