Netflix non rinnova il contratto a Harry e Meghan, ma punta a tenersi stretta la duchessa: ecco perchè

Fine dei giochi tra Netflix e i Sussex. Dopo cinque anni di accordi milionari, il colosso dello streaming ha deciso di non rinnovare il contratto firmato nel 2020 con il principe Harry e Meghan Markle. Il motivo? I risultati, dicono gli addetti ai lavori, non sono stati all'altezza delle aspettative. Ma attenzione: Meghan non è pronta a uscire di scena e la piattaforma sembra interessata a mantenere la porta socchiusa per lei.

Tra Netlix e i Sussex è finita: flop d'ascolti e un addio senza rancore

Meghan Markle

A confermare la fine del rapporto tra i Sussex e Netflix sono fonti vicine a quest'ultima, riportate dai magazine People e The Sun: "Non c'è animosità, è semplicemente arrivato il momento di voltare pagina", si legge. Tradotto: gli ascolti non hanno convinto affatto, per usare un eufemismo.

Secondo l'Engagement Report di Netflix, infatti, la docuserie With Love, Megan ha totalizzato appena 5,3 milioni di visualizzazioni, classificandosi al 383° posto. Ancora peggio è andata a Polo, lo show prodotto da Harry, che si piazza oltre la 3.400ª posizione.

Netflix punta ancora su Meghan (senza Harry?)

Il Principe Harry

Nonostante i numeri deludenti, Netflix ha già pronto il lancio della seconda stagione di With Love, Meghan, prevista per l'autunno. E c'è chi giura che la piattaforma voglia restare agganciata a Meghan, forse in vista di progetti futuri. Secondo Kinsey Schofield, commentatrice americana, "Netflix vuole essere il punto di riferimento di Meghan se le cose con Harry dovessero andare a rotoli. Vogliono l'esclusiva".

Insomma, se tra i due qualcosa dovesse scricchiolare - sul piano professionale o privato - la duchessa avrebbe già pronto un canale preferenziale.

E adesso che succede? Meghan in solitaria, Harry ai margini

Il mancato rinnovo segna forse una nuova fase della coppia: Harry più defilato, Meghan più centrale e indipendente. D'altronde lei ha già avuto diverse esperienze come attrice, uno stand alone nella piattaforma sarà difficile ma non impossibile.

Se Netflix ha deciso di chiudere il "pacchetto Sussex", non esclude di scommettere ancora su Meghan. Per lei si apre una nuova finestra: senza l'etichetta di royal ribelle, ma con l'ambizione di costruirsi un ruolo tutto suo. Staremo a vedere.