Gwyneth Paltrow nega le voci di una faida con Meghan Markle: "Non sarò una maledetta pedina da clickbait"

Gwyneth Paltrow è intervenuta nuovamente per smentire le insinuazioni sulla sua presunta faida con Meghan Markle, Duchessa del Sussex. L'attrice de Il talento di Mr. Ripley ha smentito un'altra volta le voci che circolano da qualche tempo.

La faida tra Gwyneth Paltrow e Meghan Markle sarebbe in corso a causa dei loro brand lifestyle che sarebbero entrati in concorrenza, ma l'attrice ha rispedito al mittente con veemenza questa teoria.

Gwyneth Paltrow nega la faida con Megan Markle

"Sapete cosa non sarò a questo punto della mia vita?" ha spiegato l'attrice nel podcast The World's First Podcast With Erin & Sara Foster "Non sarò una pedina in una faida inventata tra donne per il vostro maledetto clickbait".

Gwyneth Paltrow in una scena di Contagion

Paltrow non vuole assolutamente essere coinvolta in una campagna mediatica che mette le donne l'una contro l'altra:"Lasciateci fuori da tutto questo, non fatelo. Non lo tollererò". A marzo, Gwyneth Paltrow aveva già risposto alle voci pubblicando una foto di Meghan Markle seduta al tavolo della sua cucina, dichiarando a Vanity Fair, pochi giorni dopo, che c'è spazio per entrambe nel settore del lifestyle.

Il ruolo da imprenditrice di Gwyneth Paltrow

"Sono stata educata a vedere le altre donne come amiche, non come nemiche. Credo che ci sia sempre abbastanza per tutti. Ognuno merita di tentare tutto ciò che desidera provare" aveva spiegato l'attrice del Marvel Cinematic Universe.

Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. in Iron Man 3

Nel 2008, Gwyneth Paltrow aveva lanciato Goop, inizialmente una newsletter con consigli sul benessere che in seguito si è trasformata in un'attività e-commerce di successo. Meghan Markle ha lanciato As Ever poche settimane fa, con una linea di confetture, miele e tè andati sold out nel giro di poche ore.