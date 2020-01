Meghan Markle: YouPorn le ha offerto un nuovo lavoro, ma non riguarda il porno

YouPorn ha offerto a Meghan Markle un nuovo lavoro, anche se in verità ha ben poco a che fare con il mondo a luci rosse e più con quello che l'ex duchessa del Sussex pensa di voler fare almeno per i prossimi anni.

La singolare proposta di YouPorn, avanzata pubblicamente con una lettera diffusa dal britannico Metro, vorrebbe Meghan Markle impegnata a coordinare e supervisionare le attività filantropiche finanziate dal colosso del porno. Perchè proprio lei? Intanto perchè è un ottimo veicolo per la pubblicità, in secondo luogo perchè, come si legge tra quelle righe, l'azienda ha particolarmente apprezzato la capacità dell'ex Rachel Zane di Suits di trovare e applicare soluzioni creative anche di fronte a "politiche e modi di pensare obsoleti". A quali politiche obsolete si stanno riferendo? Naturalmente a quelle che hanno spinto gli ex Duchi (davvero ex?) del Sussex alla "Megxit", la richiesta di fare un passo indietro - tanto di moda in questi giorni - rispetto alla famiglia reale britannica.

Ammirato dalla creatività e dalla tenacia dimostrate da Meghan Markle in questa situazione, il vicepresidente di YouPorn, Charlie Hughes, ha scritto quindi questa lettera con annessa offerta di lavoro in cui si legge: "Noi di YouPorn siamo sempre alla ricerca di modi per fare beneficenza, ma affrontiamo la sfida del pregiudizio di aziende e organizzazioni che non accettano finanziamenti dal nostro settore. Tu hai dimostrato di saper proporre soluzioni creative e modi interessanti per aiutare a rendere il mondo un posto migliore, anche di fronte a politiche e modi di pensare obsoleti. Per questo motivo sei perfetta per la posizione che offriamo! [...] Da YouPorn abbiamo seguito da vicino ogni notizia sulla Megxit e applaudiamo al tuo sforzo di creare una vita indipendente fuori dai palazzi reali. Siamo coscienti del fatto che ti verranno offerte molte opportunità, tutte meritate, ma noi vorremmo proporre la posizione di "Direttrice per le iniziative speciali" per sostenere gli sforzi filantropici di YouPorn. [...] Attendiamo con ansia una tua risposta, e speriamo di accoglierti nella famiglia di YouPorn".

La proposta verrà con ogni probabilità declinata (anche perchè Meghan Markle avrebbe siglato un accordo con Disney, e i profili pubblici delle due aziende non sono propriamente conciliabili) ma forse la "creativa" Meghan saprà apprezzare l'ironia e l'entusiasmo di Charlie Hughes e della grande famiglia di YouPorn.