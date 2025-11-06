Meghan Markle torna alla recitazione: primo cameo dopo 7 anni nel film Amazon con Lily Collins e Brie Larson

Meghan Markle è tornata ufficialmente sullo schermo per recitare in un piccolo cameo nel film Close Personal Friends, come ha confermato ufficialmente Variety.

Si tratta di una commedia attualmente in lavorazione a Los Angeles, con protagoniste anche Lily Collins, star di Emily in Paris, e Brie Larson, protagonista di Captain Marvel e The Marvels.

La storia del nuovo film con il cameo di Meghan Markle

La trama di Close Personal Friends ruota intorno ad una coppia considerata normale, che incontra una coppia di celebrità nel corso di un viaggio a Santa Barbara.

Meghan Markle in una scena di Fringe

Quando le due coppie diventano amiche, i confini si confondono e la situazione diventa sempre più imbarazzante. Il film è diretto da Jason Orley e co-sceneggiato da Isaac Aptaker, che si sono occupati insieme della trama. Aptaker figura anche tra i produttori del progetto.

Il ritorno di Meghan Markle sul set

Meghan Markle ha recitato per sette stagioni nella serie televisiva Suits e in film come Horrible Bosses e Remember Me prima di convolare a nozze con il principe Harry nel 2018.

Attraverso l'accordo tra la sua società di produzione Archewell Productions, fondata con il marito, e Netflix, ha lavorato come produttrice esecutiva di docuserie come Polo e Live to Lead. Nel 2020, Meghan e Harry hanno annunciato, tra mille polemiche, ai doveri reali, dividendosi tra Santa Barbara e il Regno Unito.

L'ultima partecipazione di Meghan Markle ad un film per il grande schermo risale a ben dieci anni fa, Anti-Social, diretto da Reg Traviss mentre in tv manca dal 2022, quando partecipò alla serie televisiva Harry e Meghan, che fece parecchio scalpore anche nella casa reale britannica, e pubblicata su Netflix. Il cameo nel nuovo film Close Personal Friends potrebbe essere il preludio ad un ritorno più frequente di Markle nel mondo della recitazione.