Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, è ancora crisi? L’indiscrezione: “Non vivono più insieme”

Secondo gli ultimi rumor, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli starebbero vivendo una nuova fase delicata e avrebbero scelto momentaneamente di vivere in abitazioni separate.

Una delle coppie più amate nate al Grande Fratello Vip sarebbe nuovamente in crisi. Stiamo parlando di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la coppia nata nella Casa durante la quinta edizione del reality show. A riportare gli ultimi aggiornamenti è il settimanale Chi, secondo cui i due avrebbero deciso di separarsi momentaneamente. Pierpaolo Pretelli, in particolare, avrebbe scelto di trasferirsi temporaneamente in un altro appartamento.

I segnali di una possibile crisi erano già emersi sui social. I fan più attenti avevano infatti notato che alcune delle ultime foto condivise da Pretelli, ex inviato di Temptation Island, erano state scattate in un appartamento diverso da quello abitualmente associato alla coppia.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, non è la prima crisi

Non sarebbe comunque la prima volta che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli attraversano un momento di difficoltà. La coppia aveva già raccontato pubblicamente una crisi nel 2023, quando Giulia Salemi faceva parte del cast del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le foto del settimanale CHI

In quell'occasione, Salemi aveva deciso di parlare apertamente della situazione: "Voglio essere sincera: stiamo vivendo un momento di crisi, come può succedere a tantissime coppie di trent'anni. Ci tengo a dire che non sono volati piatti, non è in dubbio l'amore e non ci sono terze persone di mezzo".

E ancora: "Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la relazione. Personalmente spero di trovare una soluzione". Giulia aveva inoltre sottolineato quanto fosse difficile proteggere la propria privacy per una coppia nata davanti alle telecamere: "So che siamo una coppia nata sotto le telecamere ed è difficile chiedere di rispettare la privacy. Però mi auguro che questo accada".

La nuova crisi raccontata da Chi

Dopo quel momento di difficoltà, la coppia era tornata insieme e la situazione sembrava essersi rasserenata. Ora, però, una nuova crisi viene raccontata sulle pagine di Chi. Nel servizio del settimanale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli compaiono insieme al figlio Kian. Dopo aver trascorso del tempo al parco, i due si salutano affettuosamente, ma poi prendono strade diverse.

Secondo quanto riportato da Chi, Pretelli sarebbe tornato nell'abitazione che ha preso in questo periodo di crisi. Una sistemazione che, sempre secondo il settimanale, non sarebbe necessariamente definitiva e potrebbe essere legata agli alti e bassi che possono attraversare le coppie. Al momento, la nuova crisi raccontata dal settimanale non è stata confermata ufficialmente dai diretti interessati.