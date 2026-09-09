Grande Fratello Vip, Ilary Blasi in abito da sposa nel promo che ufficializza la data di debutto

Ilary Blasi è protagonista del nuovo promo del Grande Fratello Vip, dove appare in abito da sposa e trasforma il suo matrimonio con Bastian Muller in uno spunto per lanciare la nuova edizione.

La nuova stagione del Grande Fratello Vip si avvicina e il nuovo promo del programma svela ufficialmente anche la data del debutto. Protagonista della clip è Ilary Blasi, che appare in abito da sposa e percorre la navata di una chiesa prima di dare vita a un siparietto che mescola realtà e reality.

La scelta non è casuale. Tra pochi giorni, infatti, la conduttrice sarà davvero protagonista di un matrimonio: Ilary Blasi sposerà Bastian Muller, l'imprenditore tedesco con cui è legata da circa tre anni.

Ilary Blasi in abito da sposa nel nuovo promo del Grande Fratello Vip

Nel nuovo promo del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi indossa un abito da sposa e si prepara a raggiungere l'altare. Mentre percorre la navata, però, la conduttrice ripensa a tutto quello che è stato fatto negli ultimi mesi per preparare la nuova edizione del reality.

Jonathan Kashanian è un concorrente ufficiale del GfVip

Il pensiero va così ai concorrenti del Grande Fratello Vip, all'allestimento della Casa e al confessionale, fino a quando Ilary si accorge di aver dimenticato le buste.

A quel punto la conduttrice torna indietro e lascia lo sposo all'altare, trasformando il suo imminente matrimonio in una gag costruita dagli autori per il lancio della nuova stagione. La clip gioca quindi sul confine tra realtà e televisione, sfruttando un avvenimento realmente imminente nella vita privata di Ilary Blasi per presentare il ritorno del reality.

Il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller è previsto per domenica 13 settembre, nell'esclusiva cornice di Villa Cimbrone a Ravello, in Costiera Amalfitana. Le nozze arrivano dopo il divorzio della conduttrice da Francesco Totti e, secondo le indiscrezioni, saranno una cerimonia molto riservata. Si parla infatti di circa 50 invitati.

Il riferimento al matrimonio assume quindi un significato particolare all'interno del promo, considerando che la conduttrice sarà realmente impegnata nelle nozze pochi giorni prima del debutto del programma.

Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Grande Fratello Vip, il cast della nuova edizione

Intanto prende forma anche il cast del Grande Fratello Vip. Al momento sono stati ufficialmente presentati Jonathan Kashanian, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia e Federica Morello.

Secondo le anticipazioni, nella Casa dovrebbero entrare anche Alessandro Varsi, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Giancarlo Danto, Giulia Provvedi, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annichiarico e Valeria Marini.

Il cast, dunque, appare sempre più ricco e variegato, in attesa delle conferme ufficiali sui nomi che completeranno il gruppo dei concorrenti. Confermate anche Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che torneranno nel ruolo di opinioniste dopo la presenza nella scorsa stagione. Entrambe compaiono anche nel nuovo promo

Alessandra Mussolini è la vincitrice dell'ultima edizione

Quando inizia il reality show

Il nuovo promo ufficializza infine la data di debutto del Grande Fratello Vip, fissata per giovedì 17 settembre. Secondo le indiscrezioni sulla programmazione, la seconda puntata potrebbe andare in onda appena due giorni dopo, sabato 19 settembre.

Dalla settimana successiva, invece, il reality dovrebbe tornare nella sua collocazione abituale del lunedì, mantenendo un doppio appuntamento settimanale che dovrebbe coinvolgere anche il venerdì.