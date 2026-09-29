Grande Fratello Vip, prima eliminazione, tensioni e nomination: cosa è successo

La quinta puntata del Grande Fratello Vip ha visto la prima eliminazione dell'edizione, nuovi scontri tra i concorrenti, momenti emozionanti e le nomination che hanno chiuso la serata.

È andata in onda lunedì 28 settembre su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello, con Ilary Blasi al timone e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della serata è arrivata la prima eliminazione di questa edizione, mentre è stata confermata l'espulsione di Simone Annicchiarico. La puntata è stata caratterizzata da confronti, momenti emozionanti, nuove dinamiche sentimentali e, come sempre, dalle nomination.

Grande Fratello Vip, cosa è successo nella quinta puntata: Alex Belli e Marina La Rosa, il confronto in diretta

La diretta è iniziata con il confronto tra due dei personaggi dalla personalità più forte di questa edizione: Alex Belli e Marina La Rosa. Lo scontro era iniziato già la scorsa settimana, quando i due erano stati coinvolti nelle nomination. Alex Belli ha accusato Marina di essere una giocatrice particolarmente abile, arrivando a dirle: "Tu sei la miglior giocatrice che c'è qua dentro, purtroppo gli altri cadono nella tua trappola".

Marina La Rosa ha ammesso di non sopportare l'attore e, durante il confronto, è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. L'opinionista ha accusato Marina di schierarsi dalla parte dei più deboli della Casa e di aver dichiarato guerra ai concorrenti più forti. Lucarelli ha inoltre paragonato il rapporto tra Alex e Marina a una sorta di soap turca, sottolineando la forte tensione che caratterizza il loro rapporto.

Marina e Alex si confrontano nella Mystery Room

Lo scontro tra Marina La Rosa e Jonathan Kashanian

Marina si è confrontata anche con Jonathan Kashanian, che ha definito una persona "respingente". "Tutti recitiamo una parte qua. Io trovo che sia un peccato per te fare sempre la parte da stron.za", le ha detto Jonathan, invitandola a mostrare maggiormente le proprie fragilità. "Io non userò le tue debolezze contro di te", ha aggiunto.

Marina ha spiegato di essere consapevole del proprio modo di essere e di non voler necessariamente modificare il proprio atteggiamento: "Io credo che ognuno di noi entri qua con un bagaglio. Il mio essere oggi è così". La concorrente ha inoltre ammesso di trovare fastidioso anche il modo di parlare di Jonathan.

Valeria Marini e Moreno Morello, poi l'angolo delle ship

Dopo l'esibizione di Valeria Marini e Moreno Morello, la puntata è proseguita con l'immancabile spazio dedicato alle dinamiche sentimentali della Casa.

Con Piera Meloni al centro della situazione, è tornato il tema dei presunti sentimenti nati nei confronti di Alessandro Roncaccia. La concorrente, entrata nella Casa da super fidanzata, si è detta tormentata dai sensi di colpa per essere rimasta colpita da Alessandro a pochi minuti dal suo ingresso.

Andreas incontra sua madre

La situazione ha complicato ulteriormente il rapporto con Gianmarco, che Piera aveva definito l'uomo che voleva sposare solo poche ore prima, durante l'open house. La concorrente ha comunque precisato di non provare, almeno per il momento, qualcosa di preciso per Roncaccia: "Non provo nulla in questo momento". Allo stesso tempo, ha ammesso di voler capire meglio "cosa provo". Alessandro l'ha raggiunta per cercare di rincuorarla, mentre Selvaggia Lucarelli l'ha invitata a vivere la situazione con maggiore leggerezza.

Alex Muller riabbraccia la madre, per Alex Belli un messaggio speciale

Momento particolarmente emozionante per Alex Muller, che dopo aver parlato nei giorni scorsi del rapporto con il fratello David e con la mamma ha avuto la possibilità di riabbracciare proprio sua madre.

Anche per Alex Belli è arrivata una sorpresa importante. L'attore ha ricevuto un video dalla moglie Delia e dal loro piccolo Gabriel, che ha compiuto sei mesi.

Michelle eliminata e Simone Annicchiarico squalificato

La quinta puntata ha deciso la prima eliminata di questa edizione, al televoto erano finiti: Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello, Giancarlo Danto e Michelle Masullo, quest'ultima è stata la meno votata e ha dovuto abbandonare la Casa. Ecco le percentuali:

Alessandro Varsi 25.3%

Alessandro Roncaccia 22.44%

Carmen Di Pietro 18.53%

Federica Morello 14.88%

Giancarlo Danto 10.84%

Michelle Masullo 8.01%.

Ilary Blasi ha confermato che Simone Annicchiarico non tornerà nella Casa per non creare un precedente, confermando l'assurda squalifica del figlio di Walter Chiari.

Simone Annicchiarico al Grande Fratello Vip

I preferiti della Casa e la sfida per l'immunità

La puntata è proseguita con la scelta dei concorrenti preferiti, individuati prima della diretta dagli stessi inquilini della Casa. I tre più votati sono stati Jonathan Kashanian, Megan Ria e Andreas Muller, che hanno così ottenuto l'immunità.

Si è poi passati alla fase delle nomination, prima palesi e poi segrete in confessionale. Gli altri concorrenti sono stati chiamati nella nuvola del GF, dove erano presenti sei caselle gold. Chi si fosse posizionato su una di quelle caselle avrebbe avuto la possibilità di conquistare l'immunità. La fortuna ha premiato Federica, Carmen, Marina, Valeria, Guendalina e Piera.

A quel punto è toccato ai tre preferiti della Casa decidere chi, tra le sei concorrenti, non meritasse di ottenere l'immunità. Jonathan ha escluso Marina La Rosa, Megan ha scelto Carmen e Andreas ha indicato Piera.

Grande Fratello Vip, le nomination della quinta puntata

La serata si è conclusa con le nomination. Ecco tutte le scelte dei concorrenti:

Giulia Provvedi: Giancarlo Danto

Giancarlo Danto Alessandro Varsi: Giancarlo Danto

Giancarlo Danto Alex Belli: Marina La Rosa

Marina La Rosa Piera Meloni: Alex Belli

Alex Belli Carmen Di Pietro: Alex Belli

Alex Belli Giacomo Gallani: Alex Belli

Alex Belli Giancarlo Danto: Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia Marina La Rosa: Alex Belli

Alex Belli Alessandro Roncaccia: Giancarlo Danto

Giancarlo Danto Moreno Morello: Alessandro Varsi

Alessandro Varsi Jonathan Kashanian: Marina La Rosa

Marina La Rosa Federica Morello: Giulia Provvedi

Giulia Provvedi Guendalina Tavassi: Alessandro Varsi

Alessandro Varsi Megan Ria: Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro Andreas Muller: Giancarlo Danto

Giancarlo Danto Valeria Marini: Giancarlo Danto

Vanno al televoto Giancarlo Danto, Alex Belli, Marina La Rosa e Alessandro Varsi: il meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.