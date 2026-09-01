Grande Fratello Vip, due puntate in tre giorni: ecco il nuovo calendario

Il Grande Fratello Vip dovrebbe debuttare il 17 settembre e tornare in onda già il 19. Dalla settimana successiva sono attesi due appuntamenti fissi, mentre cresce l'attesa per la nuova edizione

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip è ormai iniziato e, mentre cresce l'attesa per conoscere ufficialmente concorrenti e novità della nuova edizione, emergono le prime anticipazioni sulla programmazione. La partenza dovrebbe essere particolarmente movimentata, con due appuntamenti concentrati in appena tre giorni.

Grande Fratello Vip, il calendario: tutte le date delle prime puntate

Secondo le indiscrezioni di SuperGuidaTv, il reality condotto da Ilary Blasi dovrebbe debuttare giovedì 17 settembre 2026 e tornare in onda già sabato 19 settembre. Dalla settimana successiva, invece, il programma dovrebbe stabilizzarsi su due appuntamenti settimanali, nelle serate di lunedì e venerdì.

Salvo variazioni di palinsesto, dunque, dopo le prime due puntate del 17 e del 19 settembre, il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare in onda lunedì 21 settembre e venerdì 25 settembre, proseguendo poi con la stessa collocazione nelle settimane successive.

Jonathan Kashanian

Grande Fratello VIP 2026, il possibile cast e il Kick Off prima della première

Per la seconda stagione consecutiva, alla conduzione del Grande Fratello Vip ci sarà Ilary Blasi. Al suo fianco è stato inoltre confermato il duo di opinioniste composto da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Sul fronte dei concorrenti, nelle scorse ore sono circolate diverse anticipazioni sul possibile cast del Grande Fratello Vip. L'elenco, però, non sarebbe ancora stato ufficializzato da Mediaset e deve quindi essere considerato ancora provvisorio.

Secondo le anticipazioni, nella Casa potrebbero entrare 17 concorrenti: Simone Annichiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello, Moreno Morello, Andreas Muller, Michelle Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi.

Alex Belli

Tra le anticipazioni sulla nuova edizione c'è anche quella relativa a un possibile Kick Off, che dovrebbe precedere la première ufficiale. In questa fase preliminare alcuni concorrenti potrebbero fare il loro ingresso nella Casa prima della puntata del 17 settembre.

I primi sette nomi indicati dalle indiscrezioni sarebbero Valeria Marini, Alessandro Roncaccia, Giacomo Gallani, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alex Belli. Il loro ingresso potrebbe essere trasmesso in streaming su Mediaset Infinity, anche se modalità e data del possibile Kick Off non risultano ancora ufficializzate.

Il quadro resta dunque in evoluzione: il calendario del Grande Fratello Vip, il cast definitivo e l'eventuale Kick Off sono ancora in attesa di conferme ufficiali. Al momento, l'ipotesi più accreditata prevede però un debutto il 17 settembre, un secondo appuntamento già il 19 settembre e, dalla settimana successiva, la doppia collocazione del lunedì e del venerdì.