Megan Fox e quel bacio "terrificante" con Amanda Seyfried in Jennifer's Body

Megan Fox ha parlato dalla scena del bacio con Amanda Seyfried in Jennifer's Body, il film di Karyn Kusama del 2009.

Nella storia di Hollywood, ci sono moltissimi film che inizialmente sono stati odiati, per poi essere rivalutati negli anni dagli spettatori. Uno di questi sembra essere Jennifer's Body, l'horror con Megan Fox, che ha esordito con 31 milioni di dollari di incasso e pessime recensioni. La sceneggiatrice Diablo Cody, ha trovat il motivo del flop in alcune scelte di marketing sbagliate. Megan Fox all'epoca era un vero e proprio sex symbol, e lo studio si è soffermato alla "sessualizzazione" femminile.

15 film con le scene hot più belle del 2018

Megan Fox ha riparlato del film e ha ricordato come lei e Amanda Seyfried fossero in difficoltà di fronte alla scena in cui avrebbero dovuto baciarsi, mostrando la loro bisessualità sul grande schermo. La protagonista ha rivelato:

La protagonista Jennifer Check (Megan Fox) nel film Jennifer's Body

"Ricordo che io e Amanda eravamo terrorizzate dal fatto di baciarci. Lei più di me. Io ero lievemente più a mio agio, ma lei non era per nulla contenta di dover girare quella scena. Entrambe avevamo dei segni di acne sul mento e per il bacio avrebbero dovuto inquadrare il mento nel dettaglio, quindi ho pensato 'Devono correggerlo assolutamente'. Non so neanche se poi è successo, ma è stato molto stressante."

Megan Fox è scomparsa dai radar da qualche tempo, ma già un paio d'anni fa aveva affermato che quello dell'attrice non era il suo vero percorso di vita:

"Sono l'attrice meno ambiziosa! Scelgo i film solo per divertimento. Non sono qui per soffrire per l'arte. E non farò l'attrice per sempre. Ho sempre saputo che la mia vocazione è un'altra."