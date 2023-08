Megalopolis, Spike Lee ha visto 30 minuti in anteprima: 'È fantastico'

Il regista Spike Lee ha svelato con un post su Instagram che ha potuto vedere in anteprima 30 minuti del film Megalopolis, diretto da Francis Ford Coppola.

Spike Lee ha rivelato di aver potuto vedere in anteprima 30 minuti di Megalopolis, l'atteso nuovo progetto diretto da Francis Ford Coppola.

Il regista ha condiviso su Instagram la sua reazione dopo la visione delle scene tratte dall'ambizioso film su cui sta lavorando l'amico e collega.

Un'anteprima speciale

Nel suo post pubblicato online che lo mostra in una foto accanto a Francis Ford Coppola, Spike Lee ha scritto: "Mi ha mostrato 30 minuti della sua nuova opera 'Megalopolis'. O mio dio. Fantastico".

Attualmente il lungometraggio non ha una data prevista per l'uscita nelle sale, anche se dovrebbe essere distribuito nel 2024.

Il progetto di Coppola

Il film diretto da Francis Ford Coppola viene descritto come una storia epica sull'ambizione politica, sul genio e sull'amore pericoloso.

Il racconto sarà ambientato in un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi.

Il cast di Megalopolis comprende Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Giancarlo Esposito, Grace Vanderwaal, e James Remar.