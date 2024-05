Megalopolis: Adam Driver controlla il tempo nel primo teaser del film di Francis Ford Coppola

Adam Driver è un architetto in grado di controllare il tempo nel primo teaser trailer del prossimo film autofinanziato di Francis Ford Coppola, Megalopolis.

Nel video, della durata di oltre due minuti, il personaggio di Driver, Cesare Catilina, si dirige verso il bordo di un grattacielo e sembra stia pensando di saltare. Mentre sta per lanciarsi dall'edificio, ordina al tempo di fermarsi e le auto sotto di lui si immobilizzano.

Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Jason Schwartzman, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman completano il cast del film già ampiamente lodato dalla critica.

Francis Ford Coppola: "Megalopolis non sarà il mio ultimo film"

Megalopolis

La pellicola, che sarà presentata in anteprima al Festival di Cannes il 17 maggio, è un'epopea romana ambientata in un'immaginaria America moderna, secondo quanto recita la descrizione ufficiale.

"La città di New Rome deve cambiare, causando un conflitto tra Cesare Catilina, un artista geniale che spera in un futuro utopico e idealista, e il suo oppositore, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), che rimane legato a uno status quo regressivo, perpetuando l'avidità, gli interessi dei privilegiati e le lotte di fazione", si legge nella sinossi. "Tra loro c'è Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), figlia del sindaco, il cui amore per Cesare l'ha allontanata dalla visione del padre, costringendola a scoprire cosa crede che l'umanità meriti veramente".

Coppola ha iniziato a scrivere Megalopolis nel 1983 e la realizzazione del film sarebbe costata 120 milioni di dollari, finanziati in parte dalla vendita di una parte significativa dell'impero vinicolo del regista. Alla fine di marzo ha ospitato una proiezione del progetto per potenziali acquirenti, alla quale hanno partecipato Donna Langley della Universal, Ted Sarandos di Netflix e Tom Rothman della Sony.

Tuttavia, a più di un mese di distanza, il film è ancora in cerca di distribuzione: alcuni dei partecipanti alla proiezione hanno dichiarato a The Hollywood Reporter che Megalopolis dovrà affrontare una strada tutta in salita. Un distributore ha detto: "Non c'è modo di posizionare questo film", mentre un altro ha osservato che mentre "tutti fanno il tifo" per il regista, "bisogna guardare al lato commerciale delle cose". Un responsabile di uno studio ha persino dichiarato: "Non è per niente bello, ed è stato così triste guardarlo. Chiunque ci metta dietro - stampa e pubblicità - perderà soldi".

Tuttavia, non tutte le reazioni a Megalopolis sono state negative. Il fondatore di un'etichetta specializzata ha dichiarato: "Mi è piaciuto moltissimo", aggiungendo che si tratta di un "film molto grande" che "ha una vita reale". "Come si fa a definire cosa sarà commerciale? Guardate un film come Blade Runner, che è diventato molto più commerciale rispetto al weekend di apertura".