Megalopolis, Shia LaBeouf come una dea greca: tacchi alti e spacco nelle foto dal set di Coppola

Mentre si stanno svolgendo le riprese di Megalopolis, sono trapelate online alcuni scatti dal set che ritraggono Shia LaBeouf in abiti di scena. L'attore appare vestito come una dea greca, con tanto di tacchi alti e spacco evidente.

Immortalato in mezzo ad altre attrici e comparse, Shia LaBeouf è davvero irriconoscibile: ha un evidente trucco in volto e appare completamente depilato. In una delle foto, proprio lo spacco dell'abito che indossa mette in evidenza la zona inguinale.

Ricordiamo che nel cast della pellicola, diretta da Francis Ford Coppola, ci sono anche Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives, Talia Shire, Jason Schwartzmann, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Jon Voight, Aubrey Plaza, Laurence Fishburne e Dustin Hoffman.

Megalopolis: Adam Driver e Francis Ford Coppola smentiscono le voci dei guai sul set: "Qui tutto bene!"

Recentemente, alcune voci sostenevano che il film fosse nei guai a causa di problemi nel budget, che Coppola ha anticipato di tasca propria; queste dicerie sono poi state smentite dallo stesso regista. Le riprese, quindi, procedono come previsto.