Megalopolis: le riprese del film di Francis Ford Coppola si sono concluse

Le riprese del film Megalopolis, l'ambizioso progetto diretto da Francis Ford Coppola, si sono ufficialmente concluse. Il regista, pur di realizzarlo, ha investito ben 100 milioni di dollari e la produzione ha affrontato anche momenti difficili.

Il lavoro sul set di Megalopolis è iniziato in autunno e un post su Instagram ne annuncia ora la conclusione.

Alcune settimane fa erano emerse online le notizie dei problemi che si stavano verificando sul set, con numerosi abbandoni tra le fila del team degli effetti visivi, degli scenografi e non solo. Francis Ford Coppola aveva ammesso che c'erano stati dei cambiamenti, in particolare per tagliare i costi che erano aumentati di molto. Il protagonista Adam Driver, nonostante gli ostacoli affrontati, aveva descritto il suo lavoro sul set di Megalopolis come una "delle migliori esperienze" della sua carriera.

Megalopolis, Shia LaBeouf come una dea greca: tacchi alti e spacco nelle foto dal set di Coppola

Il lungometraggio viene descritto come una storia epica sull'ambizione politica, sul genio e sull'amore pericoloso.

Il racconto sarà ambientato in un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi.

Il cast comprende Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Giancarlo Esposito, Grace Vanderwaal, e James Remar.