Megalopolis, Francis Ford Coppola ci aggiorna sull'uscita del film: 'Mancano solo pochi mesi'

Il prossimo attesissimo film di Francis Ford Coppola, Megalopolis, è all'orizzonte. Durante una recente apparizione al podcast Accutron, Coppola ha confermato che Megalopolis è in programma per il 2024 e potrebbe debuttare già tra qualche mese. Detto questo, non è ancora stata fissata una data di uscita esatta o un distributore per il film.

"Mancano solo pochi mesi e uscirà. Tutto quello che posso dire è che amo gli attori che ne fanno parte. È insolito e non è mai noioso. A parte questo, aspettiamo e vediamo" ha rivelato Coppola.

Di cosa parla Megalopolis?

La trama di Megalopolis rimane in gran parte segreta, ma secondo quanto riferito il film è ambientato in una versione di realtà alternativa di New York City soprannominata "Nuova Roma". Nel film, il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa epica storia di ambizione politica, genio e amore pericoloso. Qui potete leggere tutto quello che sappiamo fino ad adesso su Megalopolis.

Il cast di Megalopolis comprende Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Giancarlo Esposito, Grace Vanderwaal, e James Remar.