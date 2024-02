Megalopolis: la prima immagine di promozionale di Francis Ford Coppola

Online è stata condivisa la prima immagine promozionale di Megalopolis, l'atteso film diretto da Francis Ford Coppola.

La foto non regala molte anticipazioni del progetto che arriverà nelle sale entro la fine del 2024, proponendo solo il titolo, una statua e una strada.

L'atteso progetto

Il regista Francis Ford Coppola ha deciso di sostenere la produzione di Megalopolis coprendo da solo quasi tutto il budget di 100 milioni, apparentemente poi salito a oltre 120 a causa di vari problemi sul set.

Il film, secondo quanto emerso online, si svolgerà in una versione alternativa di New York chiamata New Rome. Il destino di Roma tormenta un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali. Il lungometraggio sarà un'epica storia di ambizioni politiche, genio e amore conflittuale.

Megalopolis: tutto quello che sappiamo sul ritorno alla regia di Francis Ford Coppola

Un cast stellare

Il cast di Megalopolis comprende Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Giancarlo Esposito, Grace Vanderwaal, e James Remar.

Per ora non sono trapelate ulteriori anticipazioni sul progetto, ma in estate Spike Lee aveva dichiarato di aver visto 30 minuti in anteprima del film di Francis Ford Coppola, sostenendo: "È fantastico".