Francis Ford Coppola: 'Megalopolis non sarà il mio ultimo film'

Francis Ford Coppola ha smentito le ipotesi che si erano diffuse online riguardanti la possibilità che Megalopolis fosse il suo ultimo film.

L'ambizioso progetto, in fase di sviluppo da quasi 30 anni, arriverà prossimamente nelle sale di tutto il mondo, probabilmente dopo il debutto al Festival di Cannes.

Le dichiarazioni del filmmaker

Intervistato da Deadline, Francis Ford Coppola ha ammesso che Megalopolis è stato un "film grande e difficile". Il regista ha quindi aggiunto: "Un modo in cui ho capito che Megalopolis era terminato è che ho iniziato a lavorare a un nuovo lungometraggio. Non sarà affatto economico, ma non so se possa essere definito 'un film epico'".

Mike Figgis ha realizzato un documentario sulla realizzazione dell'atteso progetto che racconterà la storia della distruzione di una società utopica che fatica ad adattarsi al futuro. Cesar, un idealista interpretato da Adam Driver, si scontra con il sindaco della città, Frank Cicero (Giancarlo Esposito), la cui figlia Julia (Nathalie Emmanuel) si ritrova coinvolta nella situazione.

I dettagli del film

Nel cast ci sono anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B., Sweeney, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal, e James Remar.

Driver, parlando del suo ruolo, ha rivelato che il personaggio è in parte ispirato allo stesso Coppola, che ha inoltre firmato la sceneggiatura del film. Deadline ha riportato la notizia che, per completare lo script, il maestro del cinema si è talmente impegnato, mentalmente e fisicamente, che ha perso oltre 30 chili.