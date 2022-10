Megalopolis: Dustin Hoffman tra i nuovi arrivi nel cast del film di Francis Ford Coppola

Megalopolis sarà il prossimo film diretto da Francis Ford Coppola e nel cast ci sarà anche Dustin Hoffman.

L'attore premio Oscar è uno dei nuovi nomi coinvolti nel progetto, le cui riprese inizieranno in autunno in Georgia.

Un primo piano di Dustin Hoffman

Il cast di Megalopolis sarà quindi composto da Adam Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel nei ruoli dei tre protagonisti, affiancati da Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace Vanderwaal, Kathryn Hunter, James Remar, Chloe Fineman, Isabelle Kusman, D.B. Sweeney, Bailey Ives e Dustin Hoffman.

Francis Ford Coppola sta sviluppando il progetto Megalopolis da circa venti anni e finanzierà personalmente il progetto contribuendo in modo significativo al pagamento dei 100 milioni di dollari necessari alla sua realizzazione.

Il lungometraggio viene descritto come una storia epica sull'ambizione politica, sul genio e sull'amore pericoloso. Il racconto sarà ambientato in un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi.

Francis Ford Coppola ha dichiarato che il suo obiettivo non è ottenere premi o guadagnare soldi, ma lasciare alle prossime generazioni un film che rifletta il suo ottimismo nei confronti del potenziale dell'umanità, ispirandosi alla caduta dell'Impero Romano. Pur di ottenere i soldi necessari a girare il film il regista ha venduto una fetta del suo impero legato ai vini.