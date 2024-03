Megalopolis, per Adam Driver il film di Coppola è 'Indescrivibile, ma una volta visto capirete'

In attesa di una nuova immagine o di un trailer, nel corso di una recente intervista Adam Driver ha avuto modo di anticipare Megalopolis, film che vedrà il ritorno alla regia di Francis Ford Coppola e che l'attore ha definito: "Indescrivibile".

Parlando con The Face, l'attore protagonista della pellicola ha dichiarato: "È una sorta di film indescrivibile, che sembra una cosa molto generica da dire ma quando guarderete il film capirete. Allora la mia risposta sarà perfetta. Non ci sono molti precedenti ed è davvero un film coraggioso a un livello immenso, il che è davvero unico".

Cosa sappiamo di Megalopolis?

La trama di Megalopolis è rimasta in gran parte segreta, ma secondo quanto riferito il film è ambientato in una realtà alternativa in cui New York City è soprannominata "Nuova Roma". Nel film, il destino di Roma perseguita un mondo moderno incapace di risolvere i propri problemi sociali in questa epica storia di ambizione politica, genio e amore contrastato.

Il cast di Megalopolis comprende, oltre Driver, Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Giancarlo Esposito Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.

L'utopia di Coppola

"Cosa mi renderebbe davvero felice? Non è vincere Oscar perché ne ho già molti e forse più di quelli che merito", ha dichiarato Coppola della sua carriera in un'intervista del 2022. "E non è che io faccia molti soldi, anche se penso che col tempo ne farà molti perché tutto ciò che la gente continua a guardare e a trovare cose nuove, fa soldi. Quindi, da qualche parte, dopo che me ne sarò andato, tutto ciò che voglio è che discutano di Megalopolis e che si chiedano: la società in cui viviamo è l'unica disponibile per noi? Come possiamo migliorarla? L'istruzione, la salute mentale? Quello che il film propone è che l'utopia non è un luogo. È come possiamo migliorare tutto? Ogni anno, proponete due, tre o quattro idee che lo migliorino".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per Megalopolis, che secondo gli ultimi aggiornamenti dovrebbe arrivare entro il 2024, dato che le riprese si sono già concluse, e c'è chi suggerisce anche un suo debutto a Cannes.