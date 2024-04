Megalopolis di Francis Ford Coppola sarà presentato in concorso a Cannes 2024

Megalopolis, l'ambizioso progetto ideato e diretto da Francis Ford Coppola, sarà presentato in anteprima mondiale a Cannes 2024.

Le fonti di Deadline sostengono che il film sarà presentato in concorso nella sera di venerdì 17 maggio.

L'atteso debutto del nuovo progetto di Coppola

Attualmente il film Megalopolis non ha ancora una distribuzione, anche se Barry Hirsch, da molti anni partner per gli aspetti legali del regista Francis Ford Coppola, ha sostenuto che l'obiettivo è di ottenere un debutto in autunno nelle sale IMAX.

Il regista, in passato, ha presentato al Festival di Cannes il suo capolavoro Apocalypse Now, in una versione ancora work in progress, ottenendo la Palma d'Oro.

Megalopolis racconterà la storia della distruzione di una società utopica che fatica ad adattarsi al futuro. Cesar, un idealista interpretato da Adam Driver, si scontra con il sindaco della città, Frank Cicero (Giancarlo Esposito), la cui figlia Julia (Nathalie Emmanuel) si ritrova coinvolta nella situazione.

Megalopolis: tutto quello che sappiamo sul ritorno alla regia di Francis Ford Coppola

Gli interpreti del progetto

Nel cast ci sono anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B., Sweeney, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal, e James Remar.

Driver, parlando del suo ruolo, aveva spiegato in precedenza che il personaggio è in parte ispirato allo stesso Coppola, che ha inoltre firmato la sceneggiatura del film. Deadline ha riportato la notizia che, per completare lo script, il maestro del cinema si è talmente impegnato, mentalmente e fisicamente, che ha perso oltre 30 chili.